極侮辱3字母！越籍港女首日返工老闆短訊送「專屬花名」 怒退群組告上平機會：2026仲有人咁講笑？平機會有回應｜Juicy叮

有在港越南籍女生昨（12日）於網上發文大吐苦水，表示自己第一日到新公司做兼職，竟然遭遇令人難以置信的明目張膽歧視，她指，老闆的言語歧視針對其越南人身份，她已向平等機會委員會作出投訴。

極侮辱3字母！越籍港女首日返工老闆短訊送「專屬花名」 怒退群組告上平機會：2026仲有人咁講笑？↓↓↓↓

這位女網民在帖文中無奈表示：「今日第一日返part-time，咩人都未見過，無X端端就俾個老細改花名叫我phò，因為佢知道我係越南人。」

面對這個突如其來的標籤，她坦言：「咁大個女第一次俾人咁直接歧視，真係好唔舒服同埋感覺被冒犯。」她更直言，千萬不要藉口說是語音輸入寫錯，更直斥：「我冇諗過2026年仲有人會咁樣講笑。」

根據樓主隨帖文上載的對話截圖可見，在該工作群組中，疑似老闆的對話框，直接向群組眾人宣告並以「phò」這個字眼來稱呼樓主，並要求兩名員工「幫我照顧下佢」。

「phò」＝「妓女」或「娼妓」 與「Phở」(越南河粉)大不同

「phò」是什麼意思？為何會令樓主感到受到嚴重侵犯？有心水清的網民及網上資料指出，這絕對不是我們平常吃的「越南河粉」（Phở，讀音帶向上升音），而是一個帶有向下沉音重音符的越南語貶義詞。在現代越南俚語中，「phò」意指「妓女」或「娼妓」，是一個極具侮辱性、用來羞辱女性的粗俗詞彙。

有網民指出荒謬之處：「話佢歧視佢又真係改你名歧視，話佢認真佢又真係打得出越南文！」暗示老闆特意打出帶有重音符的字眼，顯然不是單純的無心之失，這番言論點醒了許多人，這已不單純是職場上的「無禮貌」，而是涉及嚴重的職場性騷擾與種族歧視。

女事主：歧視就係歧視

事件曝光後，大批網民紛紛湧入留言區聲討該名老闆，直斥其行為「零尊」（毫無尊重），有網民設身處地反問：「有啲人講嘢真係唔帶腦，試下三唔識七叫日本人係壽司或者叫黑人係炸雞？」認為這種所謂的玩笑極度核突。有網民更慨嘆這反映了部分人的劣根性，直指某些香港人講說話的涼薄程度實在令人咋舌。

對於有網民試圖打圓場，留言稱「正面啲諗，佢唔係用ph'o' 已經好俾面」，樓主堅定地回應：「做人有時應該唔使咁正面...」她其後補充，如果對方只是叫她「阿邊個邊個」，她認為最多只是沒禮貌而不算歧視，但這次的針對性稱呼，毫無疑問「歧視就係歧視」。

「平機會咗了！」

面對這種肆無忌憚的職場欺凌，樓主選擇絕不妥協。許多網民強烈建議她不要放過對方：「同你又唔熟，熟都係咁話，勁唔尊重，建議平機會咪放過佢！」而樓主亦展現出極高的行動力，表示在「收到訊息第一下，我已經直接退咗group」，並且「直接quit咗了」。

最令網民大快人心的是，樓主更在留言區宣布了反擊進度：「平機會咗了！」意味著她已正式向平等機會委員會立案投訴。不少網民力撐她的決定，認為「平機會完就轉工，慢慢等佢食下啲官司，佢有排煩」。

平機會：需審視事件涉及的具體事實和指稱

平機會發言人回覆《星島頭條》表示，基於保密和需要知情的原則，平機會不會評論是否收到某些查詢/投訴或透露相關詳情，至於個別情況是否構成種族騷擾或性騷擾需要審視事件涉及的具體事實和指稱。

平機會提醒無論是僱主和僱員，在工作間均應以互相尊重的態度相處，並宜提高文化敏感度，以建立平等的工作間。如僱員感到受種族騷擾或性騷擾，亦可即時表明立場，讓對方知道有關行為不受歡迎，必須停止。

來源：Threads

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