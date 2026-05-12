港女北上剝牙變「含膿大細面」險窒息 漏夜返港急症留醫保命嘆：見過鬼怕黑｜Juicy叮

不少港人會北上睇牙醫，有港女昨日（11日）在網上圖文並茂分享到深圳剝智慧齒的親身經歷，結果慘遇嚴重細菌感染，面部腫脹如豬頭，更一度感到呼吸困難，最終需漏夜趕回香港急症室「執手尾」保命。事主事後發文直言：「見過鬼都怕黑！」

港女北上剝牙變「含膿大細面」險窒息 漏夜返港急症留醫保命嘆：見過鬼怕黑↓↓↓↓

女事主在社交平台發多個帖文詳細講述這次北上深圳睇牙醫的經驗，引發網民高度關注熱議。

香港牙醫拒接手轉戰深圳

事主在社交平台Threads上的帖文分享，她這隻智慧齒早已發炎痛了三個星期，但由於生長位置棘手，「之前香港私家醫生都話我牙難拔都無咩信心幫我做，都想轉介我去菲蠟（香港菲臘牙科醫院）」，而另一名香港著名牙醫「鄧仔」的檔期又要排到6月之後。

在同事極力推介及網評影響下，樓主最終決定於上周四（5月7日）前往深圳一間牙科診所拔牙。

樓主上載了到深圳牙科診治的收據，上面清楚列明收費：照CT費用為人民幣231元（約港幣266元），而拔牙連藥費則為782.84元（約港幣901元）。

樓主表示，當日到該深圳牙科診所，原先屬意診所內最出名的謝醫生，但因「一號難求」而轉看另一位醫生。拔牙過程約20至25分鐘，樓主起初還覺得「無想象中痛」，更上載了剛被剝下、血淋淋的牙齒以及拔牙後的口腔內部情況，可見傷口頗深。

噩夢開始：嚴重腫脹與滲血

然而，拔牙後的數天卻是噩夢的開始，樓主在拔牙後第二、三天，開始感到右邊臉頰、下巴及口腔內部「腫脹加倍，喉嚨痛」，甚至連吃下一碗豆腐花都要花上5分鐘，張開口亦有難度。

從她上載的相片中，清晰顯示出她口腔內部極度紅腫的發炎狀態。

到了第四天，情況持續惡化，樓主依然喉嚨痛，甚至懷疑自己是否患上「乾槽症」這一拔牙後常見的併發症，因為「口中的味道越來越像腐肉一樣」。

她更在帖文中展示了滲血的棉花球以及抹到滿是血跡的紙巾，證明傷口依然在流血，並未癒合。雖然診所開了藥，樓主亦展示了這些深圳牙科開出的藥物包裝，但她無奈表示：「深圳牙科d藥對我好似唔work。」

病情急轉直下 確診頜下間隙感染

直至5月11日（拔牙後第5天），樓主病情大爆發，被診斷出患上「頜下間隙感染」，需要每天兩次在深圳打點滴（吊鹽水），費用為170元人民幣（約港幣195元）。

從相片中可見，樓主拍攝了牙科診所內鄰座病人打點滴的情況，間接反映自己亦正接受同樣的靜脈注射治療。她更表示當天早上要到牙科「擠d膿出來」。

從相片中，樓主展示了深圳醫生的回覆，顯示當地的醫護雖然有跟進，但似乎未能控制病情。

情況到了5月11日晚上一發不可收拾，樓主發帖驚呼：「越來越腫了，估計今晚返香港都要睇急症」。從她隨帖文上載的震撼相片可見，她的左臉出現了極度誇張的腫脹，完全不合比例，猶如含著一個巨大的水球，出現嚴重的「大細面」，情況相當駭人。

呼吸困難急返港睇急症 嘆香港醫護溫柔

面對隨時封喉窒息的風險，樓主終於頂不住，漏夜趕回香港。

有網民留言質問她：「點解唔係內地睇埋醫生？要返嚟香港睇急症？」樓主親自回覆解釋：「已睇內地唔work，返到香港先感覺呼吸困難。」、「來到急症，感覺呼吸有d困難，醫生即時安排檢查同x光，同住院。」

回港後，樓主被安排入住外科病房，終於得到妥善照料。她亦上載了今年至今在公營醫院的付款總數紀錄，並感慨這已經是今年第二次住院。

另外，她展示了入院後需要做的各項例行檢查儀器，坦言「去過大陸醫院就要做例牌測試」。經歷生死一線，樓主大讚香港醫護：「幾位姑娘都好有耐性，說話溫柔......呢次入住的病房d人都好nice，有禮貌」，並語重心長地總結這次教訓：「經拔牙一事後，真係見過鬼都怕黑。多謝各位網友良言惡語的提醒。」

網民：連香港牙醫都話難，點解去深圳會無難度？

這段「血的教訓」在社交平台引來極大迴響，不少網民對樓主的遭遇表示同情及擔憂，直指「好嚴重喎......應該開唔到口？」、「有冇人同你講牙嘅細菌感染好易上腦？」

有網民亦分享親身經歷，指智慧齒嚴重發炎含膿時「腫到條頸都腫埋......如果持續惡化，甚至乎唞唔到氣都要即刻去急症」，甚至警告「有機會蜂窩組織炎，如果嚴重係會有敗血症，係會死人㗎！」。

部分網民則質疑樓主當初北上睇牙醫的決定：「你咪係個d咩都話大陸又平又抵，咁做咩自食其果又要返香港睇急症？又用納稅人d錢直接住公立！」有網民指出：「連世二出身既香港牙醫都話有難度，點解會覺得去深圳會無難度？」

樓主則回覆承認這是一次「痛苦的一智」，並表示當時因為政府牙醫排不到，私家又排期太久才無奈選擇深圳，結果卻換來慘痛代價。

來源：Threads