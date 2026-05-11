港鐵短裙大媽門邊搲腳 離奇跌出紙巾狀腳皮 網民嘔心拆解怪事成因｜Juicy叮

港鐵車廂出現「西門吹雪」奇景，一名大媽在門邊除鞋搲腳，卻離奇搲出白色的紙巾狀腳皮。網民對這不文明行為雖然感到嘔心非常，但也合力拆解怪事成因。詳情見下圖及下文：

港鐵短裙大媽門邊搲腳 離奇跌出紙巾狀腳皮 網民嘔心拆解怪事成因逐張睇↓↓↓↓

樓主：留下一堆不知名腳皮

樓主前天（9日）在社交平台Threads上載相片發帖，留言指「地鐵上面搲腳留下一堆不知名腳皮❓核突報警‼️‼️‼️‼️」。

相片內容相當豐富，當中的短裙大媽右手拿著杯裝飲品，左手謹慎地拿著似乎是剛剛脫出來的左鞋，左赤腳踏在右腳鞋面以免掂地，地上則滿是白色碎片；另一張相片是人去留空後的一地垃圾。

網民：噁心到爆

如此核突場面，引發網民潮水般的譴責和討論。有人直斥「噁心到爆」；有人則無奈地指「咩人都有🤷🏽‍♂️」、「怪人越來越多了」。

但也有網民嘗試揣測這些「腳皮」的來源。有人笑指「可能佢敷咗腳膜咁啱敷到呢日開始甩皮」，甚至認為收集起來「可以整做芝士奶蓋，有腳味😋😋」或「可以沖茶飲，藥到病除」。

網民：係咪紙巾嚟？

不少網民認出相中的白色碎片可能是紙巾——「紙巾碎」、「紙巾嚟嘅…」、「係咪廁紙碎？」、「係咪紙巾嚟㗎…」、「似紙巾碎多啲喎⋯」、「放大幅圖睇就好明顯唔係腳皮啦，碎紙巾黎喎， 唔好老屈」。

樓主：邊搲隻腳邊跌落嚟

但樓主接連回應，表示「邊搲隻腳邊跌落嚟」、「有機，但係喺隻腳跌落嚟」、「可能係，但係喺腳跌落嚟😞」、「但係喺隻腳跌落嚟，點都好核突😭」。

網民料鞋濕墊咗紙巾

有人提出另一種可能更貼近事實真相的可能性：「對臭鞋濕，墊咗紙巾，伸臭腳出嚟就跌晒出嚟🤮🤮🤮」、「啲人對腳濕咗會墊張紙巾落，拖鞋等佢乾」、「攝咗紙巾定鞋內籠爛咗？」。

有網民反建議「即時同佢講吖嘛」，但樓主指「轉頭睇到之後佢下一個站就落咗車，想講都講唔到😢」。

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