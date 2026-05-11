私家偵探大爆捉姦故事 人夫帶球拍密集式打羽毛球 憑一蠱惑招打到上大角咀酒店｜Juicy叮

有私家偵探在網上大爆捉姦故事，提到有為人丈夫的突然帶同球拍，密集式向妻子表示去打羽毛球，期間憑一蠱惑招打到上大角咀酒店。詳情見下圖及下文：

私家偵探大爆捉姦故事 人夫帶球拍密集式打羽毛球 憑一蠱惑招打到上大角咀酒店逐張睇↓↓↓↓

人妻：擰晒球拍出去

樓主早前在社交平台Threads以「出軌」為題發帖，留言指「C+偵探的日常」。接著爆料——「曾經有個case（個案），女士話佢老公好鍾意打羽毛球，係真嗰啲羽毛球😅。然後有一排打羽毛球個schedule（行程）變得好密」。

樓主續稱「但佢話老公真係有拎晒球拍出去，又話老公同佢有互相share（分享）定位（手機），結果我跟到佢去咗就喺體育館隔離嘅酒店，真係好蠱惑。你哋身邊有冇人都好鍾意打羽毛球🏸」。

樓主透露：佢係大角咀

在回應網民「同你講去啟德體育館，點知去咗啟德XX酒店」的留言時，樓主進一步爆出事發現場，透露「佢係大角咀🤫🤫🤫」。

還有網民自爆另一粒花生，指「中同（中學同學）喺去球場觀看羽毛球後食咗人夫，樓主也驚訝「😲咁容易嘅😅」。

面對這情況，有網民醒目地建議「其實只要女士肯一齊打就冇問題🤷🏻‍♂️，依個故事話俾啲老婆知，識打羽毛球嘅好處😎」。不過樓主有另有看法，並賣關子地回應「到時就會打唔成㗎啦，我有另一個case就係咁😂下次分享」。

網民看姦情重點

有網民則看出事這件姦情的重點，查問「點解會有couple（夫婦）互相定位？又唔係深山中行山」。

樓主於是解開謎團，指「其實好common（普通），我好多朋友都係咁，有啲就因為仔女嘅定位要喺爸爸或媽媽個account（戶口）先睇到」。

資料來源：pumpkinshishi＠Threads

相關閱讀：

港夫偕妻北上隔籬房會小三斷正 妻拍門捉姦大鬧酒店：「你叫你隻雞出嚟，大家對質下！」

港女深圳霸氣捉姦 「抄家式」沒收渣男手機鎖匙：「你咁Ｘ開心，以後唔使返嚟啦！」渣男二奶咁反應

阿叔東鐵捉姦扯走短裙女 車廂掟電話情緒大崩潰：「戴綠帽呀！溝埋啲大陸仔呀！」

元旦凌晨捉姦男友偷食閨密 少女尖沙咀商場「公開處刑」 網民：2026第一軌！