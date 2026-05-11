一圖看清香港屋邨走廊今昔 向左走向右走？ 網民一原因票選舊式長廊｜Juicy叮

一邊是細水長流，一邊是光潔如新。一左一右並列對比，看清了香港屋邨走廊進化史。網民一原因沒有貪新厭舊，大愛連縫隙也住著往事的舊式長廊。詳情見下圖及下文：

一圖看清香港屋邨走廊今昔 向左走向右走？ 網民一原因票選舊式長廊逐張睇↓↓↓↓

網民感慨滿滿

樓主昨天（10日）在社交平台Threads上載相片發帖，留言指「左邊是香港公屋，右邊也是香港公屋」。帖文中，左邊是舊式長廊，右邊是新屋走廊。視覺上的強烈對比，引發網民熱烈討論。不少人想起當年來，回味著一磚一瓦承載著的人情味，感慨滿滿：

•左邊係人情味；

•左邊屋企，右邊宿舍；

•左邊仲未換鐵閘嘅時代係最開心；

•兩個都住過，左邊的時候最開心；

•左面唔鎖都安全，右面幾時都要鎖👀；

•住左邊人性味濃，右邊鄰居姓乜都唔知；

•愛左邊，特別有人情味！係真正嘅香港。

網民：舊公屋實用率高

還有人從實用率看，稱「左邊的比右邊的好住」、「左邊感覺上會實用啲」、「舊公屋實用率高，新公屋實用率低～」、「舊式的比較大間，格局也比較好放東西」。

有網民則認為「右邊似私樓，左邊先有公屋feel（感覺）」、「雖然話右邊嘅公屋睇落乾淨企理，但係事實係好多舊式嘅公屋，不論係屋企嘅間隔又或者通風都好過新式公屋」。有人說得直接，講出重點「左邊早過右邊30年享受公屋福利」，而且兩者「租金唔同」。

網民：右面又真係幾靚

不過還是有人愛新樓，直言「右邊嗰間靚啲」、「右面又真係幾靚😍」、「驟眼望落去新式嘅公屋走廊都光猛啲，冇咁陰森」、「新式公屋實用面積比率與建材，真心隨時可比平均標準新私樓」。

有網民則公平地指「年代唔同無得比較」、「年代不一樣好嗎😅」。

有網民反而專注看圖猜地方，指「左邊嗰度係咪耀安村耀和樓？」、「係上水天平邨天明樓」、「右邊間隔似居屋，因為大窩口尚文苑就是這樣設計」。

於是有人提到「右邊應該係居屋嚟㗎喎！ 因為居屋係冇鐵閘嘅！如果要裝要自己俾錢裝」、「左係公屋，右係居屋，右邊冇鐵閘」、「右邊係居屋，公屋有鐵閘」、「右邊冇鐵閘，應該係居屋」。

資料來源：kkgetmart＠Threads

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