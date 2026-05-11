Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

一圖看清香港屋邨走廊今昔 向左走向右走？ 網民一原因票選舊式長廊｜Juicy叮

時事熱話
更新時間：11:02 2026-05-11 HKT
發佈時間：11:02 2026-05-11 HKT

一邊是細水長流，一邊是光潔如新。一左一右並列對比，看清了香港屋邨走廊進化史。網民一原因沒有貪新厭舊，大愛連縫隙也住著往事的舊式長廊。詳情見下圖及下文：

一圖看清香港屋邨走廊今昔 向左走向右走？ 網民一原因票選舊式長廊逐張睇↓↓↓↓

網民感慨滿滿

樓主昨天（10日）在社交平台Threads上載相片發帖，留言指「左邊是香港公屋，右邊也是香港公屋」。帖文中，左邊是舊式長廊，右邊是新屋走廊。視覺上的強烈對比，引發網民熱烈討論。不少人想起當年來，回味著一磚一瓦承載著的人情味，感慨滿滿：

•左邊係人情味；
•左邊屋企，右邊宿舍；
•左邊仲未換鐵閘嘅時代係最開心；
•兩個都住過，左邊的時候最開心；
•左面唔鎖都安全，右面幾時都要鎖👀；
•住左邊人性味濃，右邊鄰居姓乜都唔知；
•愛左邊，特別有人情味！係真正嘅香港。

網民：舊公屋實用率高

還有人從實用率看，稱「左邊的比右邊的好住」、「左邊感覺上會實用啲」、「舊公屋實用率高，新公屋實用率低～」、「舊式的比較大間，格局也比較好放東西」。

有網民則認為「右邊似私樓，左邊先有公屋feel（感覺）」、「雖然話右邊嘅公屋睇落乾淨企理，但係事實係好多舊式嘅公屋，不論係屋企嘅間隔又或者通風都好過新式公屋」。有人說得直接，講出重點「左邊早過右邊30年享受公屋福利」，而且兩者「租金唔同」。

網民：右面又真係幾靚

不過還是有人愛新樓，直言「右邊嗰間靚啲」、「右面又真係幾靚😍」、「驟眼望落去新式嘅公屋走廊都光猛啲，冇咁陰森」、「新式公屋實用面積比率與建材，真心隨時可比平均標準新私樓」。

有網民則公平地指「年代唔同無得比較」、「年代不一樣好嗎😅」。

有網民反而專注看圖猜地方，指「左邊嗰度係咪耀安村耀和樓？」、「係上水天平邨天明樓」、「右邊間隔似居屋，因為大窩口尚文苑就是這樣設計」。

於是有人提到「右邊應該係居屋嚟㗎喎！ 因為居屋係冇鐵閘嘅！如果要裝要自己俾錢裝」、「左係公屋，右係居屋，右邊冇鐵閘」、「右邊係居屋，公屋有鐵閘」、「右邊冇鐵閘，應該係居屋」。

資料來源：kkgetmart＠Threads

相關閱讀：

公屋走廊加建單位？多區舊屋邨「通風位」密封建屋 房署咁回應

96歲長者主動交還公屋 知情者揭原因：百感交集 網民勸：年紀大有些事要放下

獲派40年舊公屋以為「中伏」 點知「執到寶」 網民：最緊要睇呢樣嘢！

公屋新舊樓優劣惹熱議 網民：舊樓住地點新樓住質素

 

 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
灣仔豪宅雙屍案│英籍銀行家五日虐殺兩妓女 拍片紀錄兇殘過程
突發
11小時前
00:49
觀塘七旬翁疑尋賊蹤墮樓亡 消息：死者為凱施餅店創辦人蕭偉堅
突發
12小時前
東張西望丨80歲老翁疑遇「何太2.0」：佢話我生得後生 狂買金器被當ATM 呃盡積蓄後走人
東張西望丨80歲老翁疑遇「何太2.0」：佢話我生得後生 狂買金器被當ATM 呃盡積蓄後走人
影視圈
13小時前
谷德昭胞姊谷薇麗逝世周四設靈 為資深電影人曾監製《秋天的童話》 晚年任血癌基金會長
谷德昭胞姊谷薇麗逝世周四設靈 為資深電影人曾監製《秋天的童話》 晚年任血癌基金會長
影視圈
14小時前
肥媽狙擊李泳漢鬧唔停怒斥無良心 爆李家鼎閒聊離不開施明 為養大仔猛搲Job：縱壞咗
肥媽狙擊李泳漢鬧唔停怒斥無良心 爆李家鼎閒聊離不開施明 為養大仔猛搲Job：縱壞咗
影視圈
13小時前
薛家燕點醒李泳漢：咁大隻又夠惡可做保鑣 怒轟爆粗鬧李家鼎唔尊重爸爸 勸阿爺狠心放手：仔女事自己負責 。
09:35
薛家燕點醒李泳漢：咁大隻又夠惡可做保鑣 怒轟爆粗鬧李家鼎唔尊重爸爸 勸阿爺狠心放手：仔女事自己負責
影視圈
4小時前
張曼玉香港超奢華豪宅曝光  於千呎天台「耕種」當城市農夫  超巨型盆栽大到能坐人
張曼玉香港超奢華豪宅曝光  於千呎天台「耕種」當城市農夫  超巨型盆栽大到能坐人
影視圈
21小時前
港鐵惡婦阻後生女坐優先座 手腳齊出肉緊又推又扯 網民認出動手大媽紛大爆行蹤｜Juicy叮
港鐵惡婦阻後生女坐優先座 手腳齊出肉緊又推又扯 網民認出動手大媽紛大爆行蹤｜Juicy叮
時事熱話
23小時前
牛池灣村62年「寶福餐廳」光榮結業！碩果僅存寮屋冰室 昔日學生哥飯堂 8旬老闆最後留守
牛池灣村62年「寶福餐廳」光榮結業！碩果僅存寮屋冰室 昔日學生哥飯堂 8旬老闆最後留守
飲食
14小時前
房委會推「青年計劃」白表抽居屋！40歲以下單身/家庭 可獲多一個抽籤號碼 即睇申請方法
房委會推「青年計劃」白表抽居屋！40歲以下單身/家庭 可獲多一個抽籤號碼 即睇申請方法
生活百科
2026-05-09 17:46 HKT