六合彩號碼隔代遺傳？ 港男嘔血：上期買今期中5個字 網民自爆更邪門結果｜Juicy叮

第四代六合彩攪珠機已於本月2日六合彩50周年2.28億金多寶（26/046ANN）攪珠後退役，由本月5日第26/047期六合彩起，全新的第五代攪珠機接力登場，繼續為港人攪出橫財夢。

新一代攪珠機攪出的中獎號碼，在一名市民身上，似乎出現兩代攪珠機之間的隔代遺傳情況。有港男嘔血地表示，「上期買今期中5個字」。看著這種獎金似有還無的中空寶經歷，有網民自爆更邪門的落注結果。詳情見下圖及下文：

六合彩號碼隔代遺傳？ 港男嘔血：上期買今期中5個字 網民自爆更邪門結果逐張睇↓↓↓↓

樓主：有冇咁X邪呀？

樓主日前（7日）在社交平台facebook群組「六合彩關注群組」上載相片發帖，留言指「有冇咁X邪呀？上期買今期中5個字，嘔血」。

樓主所指的「上期」，是第四代攪珠機仍然服役的六合彩50周年2.28億金多寶（26/046ANN期）這期，攪出2、3、8、28、30、48，特別號碼：9，頭獎4注中，每注派逾5575萬元。

樓主所指「今期中」的「今期」，是指第五代攪珠機登場的26/047期六合彩。這期由新攪珠機攪出的號碼分別為2、7、8、10、18、47，特別號碼：4。這期頭獎無人中，二獎4注中，三獎134.5注中，每注派25810元。

陰差陽錯地相差一期

細看樓主上載的相片，發現在2.28億金多寶（26/046ANN），花280元買了一注8個字的複式，8個自選號碼分別為2、5、7、8、10、11、18、31。

數字熟口熟面，原來了中了26/047期的2、7、8、10、18，共5個字。中5個字原本得三獎，但卻是陰差陽錯地相差了一期，結果中了個空寶。

網民：何必睇返轉頭

面對這個罕見的六合彩隔代遺傳情況，網民唯有以「下次努力」、「下期繼續買 」、「繼續努力」來安慰，樓主也以「大家咁話💪」作回應。

另有網民認命地表示「要信命水，整定冇計，加油」，並感嘆「何必睇返轉頭」。

網民自爆更邪門的落注結果

還是有人提醒「你要期期買呢注號碼，大家繼續加油💪🏻💪🏻」，另有人透露「我同一組連買兩期，多寶一期中兩個半，今期中三個半」。

還有網民自爆更邪門的落注結果，指「我之前都試過，本身期期都有買，有期冇買就中二奬」。

資料來源：Andy Chan＠facebook六合彩關注群組

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