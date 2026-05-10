母親節｜溫暖牌飯盒驚喜見鮑魚自由 打工仔齊曬高級愛心餐盒 網民：阿媽愛你｜Juicy叮

有打工仔在母親節前大曬溫暖牌飯盒，甫一開蓋即驚喜見到鮑魚自由，6隻鮑魚美點排在盒內。網上的其他打工仔也和應，齊大曬高級菜式愛心餐盒。網民則趁母親節高喊：「阿媽愛你」。詳情見下圖及下文：

母親節｜溫暖牌飯盒驚喜見鮑魚自由 打工仔齊曬高級愛心餐盒 網民：阿媽愛你逐張睇↓↓↓↓

樓主：老母個飯盒又再進化

樓主日前（7日）在社交平台Threads上載相片發帖，留言指「老母個飯盒又再進化，一打開蓋，嚇親，有啲驚同事以為我屋企好有錢」。

網民回應時指出「鮑魚已經平過以前好多」，不過「最重要的是母親的愛」、「阿媽愛你😍」、「有媽的孩子像個寶」、「媽媽好錫你」、「媽媽很愛你呀」，並把飯盒封為「鮑魚自由飯盒」。

網民：個飯值錢係因為阿媽煮

有人留言指這頓午餐富豐「🥣真幸福👍🏻」、「媽咪飯盒特別好味😋」、「個飯值錢係因為阿媽煮」、「返工有屋企人準備愛心飯盒，呢樣先係富有❤️」、「唔係指飽魚高價值，而係有家人煮飯俾妳帶，呢份情先感激，幸福」。

樓主在回應「古有魚翅撈飯，而家有鮑魚撈飯」時表示，「當年我都係聽人講啲有錢佬會食鮑魚公仔麵，估唔到今日我都可以去到呢個高度」。

網民：媽咪整花膠鮑魚花菇畀我帶飯

有類似經驗的網民也自爆幸福美事：

「以前姨姨我啱啱出嚟做嘢仲係小薯嗰陣，媽咪嗰期係好鬼鍾意整啲花膠鮑魚花菇畀我帶飯，通常佢一整就整一大煲，成家人一餐都唔會食得晒，但絕對唔係貴嘢嚟。嗰陣有個高級同事望住我個飯講咗句：嘩，你個飯盒好富貴，好幸福啊！當時仲係小薯嘅我唔知佢真心定串我，我面都紅晒唔知講乜好……之後我就冇再帶過啲咁富貴嘅飯返工啦」。

樓主回應時稱「我同事望到微笑住覆咗句：「幸福」（可能因為佢自己都係媽媽）講真少少驕傲，母親節會請老母餐勁」。

網民：我媽煮花膠要我帶返公司食

另有網民自爆：

•試過帶飯返學食有海參😂；

•我阿媽帶罐頭鮑魚俾我做餸，被同事見到都會話有錢；

•啲阿媽真係好鍾意煮鮑魚，我媽媽煮俾我返公司食的🙂‍↔️；

•上星期學校有個學生一打開個飯盒有大鮑魚，嗰陣我都係第一時間諗佢好屋企好有錢；

•有次屋企飯局後仲有好多龍蝦海參等。我哥帶飯，第二日打開飯盒又龍蝦又海參…嚇親同事🤣；

•我媽有時都會煮花膠要我帶返公司食，話唔好俾人睇死，但依家公司得我留喺office（辦公室）食😂😂😂；

•話說屋企人當地返工喺漁市場對面，啱啱死咗嘅海鮮係交唔到貨俾食肆所以成日有蘇眉魚、龍蝦。所以當年我每日同事好鍾意睇我盲盒，會係炆斑尾定芝士焗龍蝦。

資料來源：positivemon＠Threads

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