港鐵惡婦阻後生女坐優先座 手腳齊出肉緊又推又扯 網民認出動手大媽紛大爆行蹤｜Juicy叮

一名大媽在港鐵車廂內，懷疑為阻後生女坐優先座，手腳齊出肉緊地又推又扯，被拍下扯頭髮和出腳踢的荒謬場面在網上瘋傳。不少網民認出動手的大媽，紛大爆其行蹤，並估計今次事件與大媽想一人霸佔兩個位有關。詳情見下圖及下文：

港鐵惡婦阻後生女坐優先座 手腳齊出肉緊又推又扯 網民認出動手大媽紛大爆行蹤逐張睇↓↓↓↓

樓主：真心無言

樓主昨天（9日）在社交平台Threads以「港鐵」為題上載短片和相片發帖，留言指「真心無言」。片中見到大媽手腳並用，大力推開坐於身旁的長髮年輕女子，期間不但狂扯頭髮，還伸右腳撐著後生女的小腿。

正義披肩婦：鬆手呀！

大媽左旁一名好心的正義披肩婦人在場勸架，著大媽「鬆手呀！你一人霸兩個位，唔畀人哋坐咩？」，見到大媽出腳踩著後生女時，披肩婦人更想出手制止，但卻被大媽鬆踭反擊。

從樓主上載的另一張相片見到，大媽甚至出頭槌，在椅上把頭部鑽進女子身後企圖推開對方。至於涉事的年青女子，則以逆來順受姿態回應，無還手也無還口。

樓主在回應欄補充後續，指「個妹去咗搵第二個位坐」。另有人上載另一張在荔景站拍攝的相片，見到大媽霸佔兩個座位的情況。

網民：個女仔好冷靜

回應的網民對這荒謬場面大感嘩言，指「真係好離譜，呢個世界乜人都有😡」；有人甚至以為是AI（人工智能）片，稱「荒謬到以為係AI🤣🤣」。

網民對遇襲的女子大表同情並點讚其應對，指「好慘個女仔」、「個女仔好冷靜，必成大器」、「個女仔EQ（情緒智商）真心高🙇🏻‍♀️」。另有人建議：

•下次妹妹要大叫「救命，有人打我」，然後報警；

•女仔做得好，唔妥協，唔退讓，但是不還擊，避免發展到對打的局面，令人誤會，自己理虧；

•欣賞妹妹無同婆婆爭吵，無以暴易暴，不過婆婆的行為有點過份，甚至具傷害性，我覺得妹妹在言語上也要保護自己，俾婆婆知道她是不對的。

網民認出大媽大爆行蹤

有網民直斥片動手動腳的大媽是「打橫嚟嘅野蠻人」；不少看過短片的網民，都似乎認得出手的大媽，並大爆其行蹤：

•我印象中有見過個阿姐；

•點解又係佢，上次夜晚喺觀塘綫見到佢發癲；

•如果我無認錯佢好似每朝都喺淺水灣慢跑；

•原來我都近距離遇見過佢。佢坐我隔離，用個袋放喺另一個位，仲set（擺）好用件衫冚住個袋。當時我已🙄🙄🙄；

•時不時都會喺交易廣場間Starbucks飲嘢，又係霸幾個位，每朝做同一樣嘢 - 寫信俾佢死咗好多年隻狗，佢亦都會排好多吉嘅紙杯喺檯面唔知做乜...；

•會坐東涌地鐵去中環；

•呢個女人好出名㗎！坐東涌地鐵呢收工時間6點鐘左右啦就多數見到佢霸兩個位㗎！就算啲建築工人呢坐過去。佢嗰種鬥爭精神唔到你唔佩服！

•我荃灣綫遇過佢，佢又係咁嘅，一個人佔據兩個優先座。當時我帶住個2歲小朋友，同佢講想坐，佢唔肯拎走個袋。坐對面排就有幾個男士主動企起身俾個位我坐，我同小朋友就一齊坐一個位❤️

•希望大家知道個真相。後生女其實係無問題，有問題係中間個個阿嬸。我收工有遇過佢，佢一個人用袋霸兩個位，然後唔俾人坐，我同佢講佢扮聽唔到。我見到佢呢個行為勁嬲但唔想被人放上網又無人坐所以無繼續。日後有需要我願意作證。



資料來源：ba_azusa＠Threads

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