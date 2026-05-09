呢嚿嘢叫乜名？ 香港幾代人各有說法 「卷蛋」和「瑞士卷」外還有一別名｜Juicy叮

人間萬千風景，你的名字，恰好是我的憶記。一件蛋糕，問起「呢嚿嘢叫乜名？」，原來香港幾代人各有說法，「卷蛋」和「瑞士卷」之外，還有另一別名。詳情見下圖及下文：

呢嚿嘢叫乜名？ 香港幾代人各有說法 「卷蛋」和「瑞士卷」外還有一別名逐張睇↓↓↓↓

樓主：我80後，瑞士卷

樓主早前在社交平台Threads以「瑞士卷」為題上載相片發帖，留言「問香港人，呢嚿嘢你哋有記憶以嚟叫乜名？我80後，瑞士卷。事源我兩老（70歲）話自古以嚟都叫卷蛋。佢哋呢幾年不斷聽youtube被文化入侵改用詞，我想知係邊個記憶錯亂」。

這篇帖文隨即引發大量回響，網民爭相留言分享自己年代的稱謂習慣，試圖為這場「名稱之戰」尋找答案。

網民：英文名唔係叫Swiss roll咩？

「瑞士卷」派：不少80後和90後網民表示，他們從小就習慣稱呼「瑞士卷」。其中有人指出「乜英文名唔係叫Swiss roll咩？咁梗係叫瑞士卷喇」。

網民：從小聽父母叫卷蛋

「卷蛋」派： 相當一部分50後、60後及70後網民，堅稱「卷蛋」是更為傳統和早期的叫法。有網民憶述：「我係年長一代，我記得以前一直係叫卷蛋，後來先跟咗英文嘅Swiss Roll 叫瑞士卷」。

更有人提到「1960s自細都叫卷蛋，將平的蛋糕捲成圓形」。甚至有90後網民從小聽父母叫「卷蛋」，並被告知是因為英文「Rollcake」。

網民釐清蛋卷和「但」卷之別

而除了「卷蛋」和「瑞士卷」之外，呢嚿嘢還有另一別名——「蛋卷」。

「蛋卷」派網民也有部分80後及70後。他們表示，小時候會叫「蛋卷」。有人更加提到：「70後舊屋邨大，蛋卷、卷蛋、瑞士卷都有叫！只係蛋卷真係讀”蛋卷”，鐵罐裝脆嗰啲蛋卷讀”但卷”😁」，指出了讀音上的差異。

網民：三個名都叫過

許多網民表示自己是「兩用」或「三個名都叫過」。有80後網民指出：「同為80後嘅我係蛋卷同瑞士卷兩用，但就冇聽過卷蛋」，也有人稱：「我成日以為捲蛋係瑞士捲嘅俗稱🤔️利申80後，兩個名稱都會叫」、「我細個西餅切開咗嗰啲叫卷蛋，未切片一大嚿嘅叫瑞士卷」。

有人更加指出「殖民初期叫蛋卷不過少人接觸，之後脆蛋卷更為人熟悉所以啲人開始叫佢卷蛋，佢係外國有另一個名叫瑞士卷」；有網民則認為「卷蛋係老一輩多數咁叫」，但亦有80後網民表示「由細到大蛋卷/瑞士卷都有叫」，甚至直言：「本來就叫卷蛋，叫咗瑞士卷就賣貴咗」。

資料來源：cfruitall＠Threads

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