大水蟻準確預測黃雨？ 一盆水對付飛蟻大軍 網民眼花以為係蛇羹碗仔翅 村屋居民見慣見熟｜Juicy叮

天文台今天（9日）凌晨一度發出黃色暴雨警告信號，這場黃雨，被飛蟻大軍大水蟻準確預測到？

樓主昨天（8日）下午在社交平台Threads上載相片發帖，留言指「大水蟻準過天文台🙂‍↔️又天黑黑要落雨」。帖文上載的照片，正是一盆對付飛蟻大軍的「戰績」。詳情見下圖及下文：

大水蟻準確預測黃雨？ 一盆水對付飛蟻大軍 網民眼花以為係蛇羹碗仔翅 村屋居民見慣見熟逐張睇↓↓↓↓

杰撻撻一盆遠看像湯羮

由於盆內浸死的飛蟻過於密集，有網民驟眼看以為是美味的蛇羹或碗仔翅。知道真相後被嚇壞，但有村屋居民卻現表淡定，指情況見慣見熟。

這杰撻撻的一盆，遠看的確像湯羮美食，於是網民便熱烈留言「碗仔翅呀嘛，成日食啦」、「邊個香港人like咗🤮🤮🤮以為碗仔翅食譜」、

「細圖以為雞絲翅😵」。

有人則指似「太史五蛇羮😋」、「一開頭以為係蛇羹😂😂😂」、「酸辣湯，好似好好味」、「以為係滷肉飯啲滷肉，睇嚟我餓到有幻覺」，也有人認為這麼一大盆，用作「餵魚釣魚一流」。

網民：真係翅 飛蟻嗰啲”翅”膀

有網民還有心情講食字笑話，指「真係翅，飛蟻嗰啲”翅”膀翼！😂」；有人則發揮創意提出「食譜」建議——「隔咗啲水佢擺落平底鑊好似烘松子仁咁慢火烘乾，之後加啲味椒鹽似會好食」，及「可以整到蟻餅」。

有人則直指「好核突啊」，查問「乜嘢嚟…」、「點解有兜咁嘅嘢…」、「想問吓你點解儲到咁大兜蟻嘅？」、「你點收集的？」、「點收集」。

樓主：甲蟲大水蟻咩都有啲咁

樓主於是上載網上誘殺大水蟻方法，並回覆指盆內「甲蟲大水蟻咩都有啲咁」，並補充——「佢哋自己飛入去加仲郁嘅話都要掃地😅」、「佢飛+掃番」。

有網民理解到做法，指「好嘔，佢本身竟然只係一盆清水…」、「就咁放盆水（飛蟻）就飛落去？」，樓主表示「會㗎🙂‍↕️不過唔係全部」，另有人建議「打埋光再有效啲」。

今日凌晨時份黃雨時序：

•天文台昨天（8日）晚上11時35分發出特別天氣提示，指驟雨正影響珠江口一帶，預料在未來兩三小時內，本港部分地區的雨勢會較大，呼籲市民密切留意天氣的最新變化。

•至今天（9日）凌晨零時26分，天文台發出黃色暴雨警告信號，指香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨，且雨勢可能持續。

•凌晨零時13分，天文台表示，預料強陣風吹襲香港。如身處室外，請儘快到安全地方躲避。

•凌晨零時35分，天文台發出局部地區大雨提示，指葵青區的雨勢特別大，有可能出現嚴重水浸。可能受影響之市民，應採取適當的預防措施，以防止水浸可能引致的損失。上述區域已錄得或預料會有每小時雨量超過70毫米的大雨。

•凌晨4時10分，天文台取消黃色暴雨警告信號。

資料來源：nosemiu＠Threads

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