長沙灣海達邨坐擁維港海景 公屋人生勝利組 唔怕日曬雨淋 網民流口水：個view又幾靚｜Juicy叮

坐擁維港海景，位於長沙灣海濱對入的海達邨，近日被住戶封為「公屋人生勝利組」大讚一番，指這條公共屋邨不但景觀住，且全天候「唔怕日曬雨淋」。網民看過單位外望的景觀也流口水，不禁稱讚「個view又幾靚」。詳情見下圖及下文：

長沙灣海達邨坐擁維港海景 公屋人生勝利組 唔怕日曬雨淋 網民流口水：個view又幾靚逐張睇↓↓↓↓

樓主：衣食住行樣樣齊

樓主昨天（7日）在社交平台Threads上載相片發帖，留言指「海達邨真係公屋人生勝利組，衣食住行樣樣齊，四套天橋系統唔怕日曬雨淋，仲有部份座數窗口對住維港景」。

回應的網民可望而不可即，指「海達好難編配到」，另有人看過樓主的上載相片，由衷地羡慕「就咁睇個view（景觀）又幾靚」。

網民推舉毗鄰富昌邨

不過，高處未算高，有網民則推舉毗鄰的富昌邨，揚言「隔離富昌邨全海景睇到煙花😌呢度爭少少」。還有網民講題外話，提到「之前去過朋友啟德德朗邨屋企，覺得除咗冇咗會所，真係同私人樓差唔多」。

資料來源：lam.05310＠Threads

區內地標——公屋跨度最長行人天橋

海達邨入伙年份分別為2020 (第一期b)、2021 (第二期)、2022 (第三期)，共有4座樓宇——海榮樓、海華樓、海昌樓、海盛樓，單位面積介乎14.05 - 36.37平方米。

連接海達邨和海盈邨的長跨度行人天橋是區內地標之一，這條天橋一邊連接海達邨的深水埗康樂文化大樓，另一邊連接海盈邨的升降機樓，居民可以通過這條天橋往來兩個屋邨和海濱，及前往長沙灣市中心。

天橋採用拱橋與桁架結構，以克服天橋長跨度而缺少中段支撐的限制。現時，這是公共屋邨中跨度最長的一條行人天橋。

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