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香港仔驚現「炸毛」奇景 路人行過頭髮豎起 網民憂畀雷劈 街坊淡定：離開水池邊就冇事｜Juicy叮

時事熱話
更新時間：13:41 2026-05-08 HKT
發佈時間：13:41 2026-05-08 HKT

香港仔驚現「炸毛」奇景。有路人途經香港仔中心廣場的牌坊附近時突然「怒髮沖冠」，頭髮豎起晒，如被「靜電」附身。有網民擔心這可能是行雷閃電下的「就嚟畀雷劈」情景；但有街坊卻相當淡定，稱「離開水池邊就冇事」。詳情見下圖及下文：

香港仔驚現「炸毛」奇景 路人行過頭髮豎起 網民憂畀雷劈 街坊淡定：離開水池邊就冇事逐張睇↓↓↓↓

樓主：個個行過個頭都豎起晒

樓主昨天（7日）在社交平台Threads上載相片發帖，留言指「笑死個個行過個頭都豎起晒😂😂😂」。有好眼力的網民認出現場為「香港仔、「香港仔中心」，並好奇「中心喎，點解會咁嘅？」。

網民擔心漏電或雷擊

不少網民第一時間想到可能是電線漏電或雷擊，於是急急提醒：

•「危險速逃」、
•「代表你要即刻走啦」、
•「地底漏電／天上漏電」、
•「仲唔走係咪想變雷擊木😅」、
•「附近有危險喎......附近有機會就快要行雷」、
•「應該係就畀雷劈既跡象，其實好危險，應該立即入返室內，冇就踎低」。

網民：與食肆油煙處理系統有關

樓主回應時稱「睇咗成個鐘都冇雷👀」；接著有街坊淡定地留言「成個月前去都係咁！！！ 離開（現場的）水池邊就冇事」。

有似乎知情的網民則爆料指「附近食店排油煙系統安裝咗electrostatic precipitator（EP），所以有靜電」。

樓主也在回應欄留言「唔知😂😂可能有靜電」、「我係喺安全環境下影底分享吓嘅，都希望大家留意靜電風險，謝謝關心🙏」。

粉嶺街頭曾出現類似情況

2022年時粉嶺街頭也曾出現類似情況——粉嶺疑現神秘「靜電地帶」 居民行過頭髮突豎起——

文中提到，粉嶺馬適路一間日式燒肉店門外疑似出現神秘的靜電地帶，部分居民晚上行經該處，出現頭髮突然豎起的情況，事件引來網民熱烈討論

中大物理系高級講師湯兆昇博士當時回應事件時表示，「件事唔係無可能」，從目前掌握的資料，不明有甚麼可能原因導致有關情況。他指出，影印機或除塵機內有靜電，但正常靜電不會漏出來，亦無可能「咁勁」，此外亦不可能有具靜電的儀器在食肆外放置，市面食肆內的電器是用交流電，不會產生靜電牆，「天氣不會做成咁勁（靜電），唯一想到係雷擊。」但明顯從網民影到的相片情況，當時應該與雷擊無任何關係。他認為如要了解真正原因，需要做深入研究。

至於有網民擔心事件跟行雷有關，參考香港消防處提供的「行雷閃電⚡自保小貼士」，市民應注意以下4點：

🏃‍♂️ 切勿在高處或空曠地方逗留；
 🏠 應立即走進建築物躲避並留在室內；
 ❌ 切勿觸摸天線、鐵絲網等金屬裝置；
⛔ 切勿進行水上活動。

資料來源：_.leehy._25.__＠Threads

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粉嶺疑現神秘「靜電地帶」 居民行過頭髮突豎起

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