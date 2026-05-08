矇面賊銅鑼灣當街搶手機 夜歸女一招退敵：搶唔到仲唔死心想再嚟 同區受害人：我撞到佢｜Juicy叮

一名矇面賊人近日懷疑在銅鑼灣當街從後搶手機，遇害的夜歸女子機警地以一招退敵，並驚爆賊人行為猖狂，指「搶唔到仲唔死心想再嚟」；有同區受害人爆料「我琴晚同樣時間撞到佢！！！！」，另有網民指「目睹過有個男人喺銅鑼灣搶人電話，我估係慣犯」。詳情見下圖及下文：

矇面賊銅鑼灣當街搶手機 夜歸女一招退敵：搶唔到仲唔死心想再嚟 同區受害人：我撞到佢逐張睇↓↓↓↓

樓主：後面有人跑緊向我嘅方向

樓主前天（6日）凌晨零時35分在社交平台Threads發帖，留言指「就喺10分鐘前我剛剛收工！！行到去禮頓道嘅時候我玩緊手機，因為夜晚好靜聽到後面幾步近的距離，有人跑緊向我嘅方向！」。

樓主續指「我即刻提高警覺，望下後面就係喺嗰1秒間，個男人用件衫矇住塊臉，佢一手想搶我手機，我係即時腎上腺素飆升，反應得切縮開咗隻手，同時我用畢生最低沉嘅咆哮聲好大聲咁喝住佢」。

樓主：搶唔到仲唔死心想再嚟

樓主接著表示「佢第一下搶唔到仲唔死心想再嚟，我即刻大叫，叫到附加100米都一定聽到，佢最後跑走咗！」。

樓主英勇退敵後坦言「我隻手到而家都仲震，估唔到今時今日嘅香港會有咁嘅事發生，大家晚上出門口記得提高警惕，尤其是夜晚最好就唔好戴耳機，留意下周圍！！」。

樓主在回應欄補充情況：

•夜晚12點（放工），琴晚（5日）可能落雨少人出街。

•不幸中之大幸，當時我都驚個賊仔會跑返轉頭無喺原地報警，我啱啱（6日凌晨2時許）喺網上報案系統報咗案，附近好多舖頭應該CCTV（天眼）有錄到。我一路行去搭車有經過見到人就提佢地剛剛有人搶嘢要小心啲。

•交代少少最新狀況，今朝（6日）收到電話，灣仔警署特遣隊嘅警員已經聯絡咗我了解事件發生，真係要讚下灣仔嘅警員，今次真係超快手處理，已經鎖定緊疑犯。

樓主：佢除咗上身衫蒙著塊面

•直頭係禮拜（頓）中心附近（禮頓道77號Starbucks（星巴克）附近），CCTV應該錄到，希望警察會捉到人。不過當時佢除咗上身衫蒙著塊面，唔似亞洲人😵‍💫。

•我平時真係會戴一邊耳，咁啱今日無戴耳機出門口，所以聽到有人跑步聲，真係要去還神先得。

•危機感呢啲真係要遇過一次，就會知道一個人喺條街真係要打醒十二分精神，行快兩步。

網民：我琴晚同樣時間撞到佢

有回應的網民同區受害人，留言指「我哋要相認！！！！！！我琴晚（5日）同樣時間撞到佢！！！！我報咗警！」、「目睹過有個男人喺銅鑼灣搶人電話，我估係慣犯」。

另有人自爆「我都試過差啲被人搶手機，不過係係屯門🙂‍↔️自此手機鏈一定穿住，至少都手夾住個磁吸支架」。

網民：夜晚行街要打醒十二分精神

有網民形容情況「太可怕了😱」、「恐怖」，指「咁Ｘ恐怖，最驚會唔會傷埋人個啲😱，好彩2位無事」。

網民也好心忠告指：

•咁夜收工要小心；

•禮頓道夜晚好靜…真係要小心…；

•一定要帶防狼噴劑及警報器，超響；

•夜闌人靜要提高警覺，儘量行人多嘅路，時刻留意四方；

•自己一個獨行真係要提高警剔先得。偶爾有啲奇奇怪怪嘅人出現，我也經歷過；

•聽到你成功保護自己好好，而家出面唔同以前，真係夜晚行街要打醒十二分精神；

•唔好講半夜三更條街，日頭搭地鐵企出口兩邊，每次開門我都收起電話，行路唔會單手攞住電話，袋永遠擺自己前面㩒住😮‍💨，香港雖然安全但都總會有賊 ，希望快捉到個人。

資料來源：maru.studio_hk＠Threads

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