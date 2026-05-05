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旺角街頭現一地「初生鼠B」 清潔工陷殺生兩難 網民創意獻計嚇壞人｜Juicy叮

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更新時間：13:11 2026-05-05 HKT
發佈時間：13:11 2026-05-05 HKT

有女網民早上在旺角街頭目擊震撼一幕，地上竟有一堆「初生鼠B」，，而清潔工面對一窩初生幼鼠時，就「唔要殺死佢哋」亦陷兩難抉擇，事件掀起網上激烈討論。

旺角街頭現一地「初生鼠B」 清潔工陷殺生兩難 網民創意獻計嚇壞人↓↓↓↓

該女網民在社交平台發帖，描述了她在5月3日早上於旺角街頭，清潔工面對一窩初生幼鼠時的兩難抉擇，配上鼠B的相片，樓主表示：「「（慎入）一朝早喺旺角見到咁嘅狀況，清潔姐姐同叔叔討論要唔要殺死佢哋」。

相片直擊心寒一幕 樓主文字描述事件經過

根據樓主上載的現場影片，不論是遠鏡還是近鏡，均清晰可見一窩約6隻通體粉紅、尚未開眼、連毛都未長齊的初生鼠B，蜷縮一團躺在骯髒的行人路上，看起來脆弱不堪，而牠們的母親則不知所蹤。

影片開頭見到有人用掃把，輕點這群初生鼠B，持掃把與畚箕的人沒有入鏡，估計為現場清潔工，片中亦聽到不清晰的男女聲音，有人表示「老鼠仔」。樓主在帖文中並未提及最終的處理結果。

網民反應兩極：「殺無赦？」

帖文引發網民兩極意見，有網民大讚清潔工的猶豫，認為他們展現了人性光輝：「雖然坑渠老鼠係污糟，但清潔姐姐同叔叔肯花時間去討論而唔係第一時間當垃圾掃走，相信係因為覺得佢哋都係有生命，生而為人有惻隱之心係好事。」

有網民更表示「生命無分貴賤」，甚至建議「可唔可以搵愛協幫手」。其中一位網民更坦然自嘲：「...不過網絡世界9up無成本...呢個世界唔係非黑即白」。

不過，部分網民持相反意見，有網民毫不留情，認為婦人之仁只會後患無窮，「為咗人類既未來，送佢一程好過」、「殺無赦！」等留言獲得大量支持。有網民更諷刺地形容「不殺」派的網民是「噁心」「虛偽廢話」，甚至認為再多這類人「睇下個世界會變成點既西樣囉」。

網民提「浸酒」「三吱兒」暗黑料理

在激烈的爭辯中，亦不乏充滿黑色幽默的「食家」及「發明家」提出各種「處置方案」，當中，「浸酒」成為最多人提及的建議，笑言「跌打一流」、「梗係拎去浸酒啦」。有網民更引用傳說中的禁菜「三叫菜」，詳細描述其殘忍食法，令人不寒而慄。

有網民提議將鼠B用作飼料，「可以餵蜥蜴，蛇」、「拎去金魚街賣當飼料」，認為至少能讓牠們「死得有價值」。

來源：slowmo.pp＠Threads

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