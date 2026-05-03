啟德海濱湧「藍眼淚」 浪漫奇觀暗藏生態危機 網民驚爆本港兩大海邊同告失守｜Juicy叮

啟德海濱近日驚現潮湧夢幻夜光「藍眼淚」，美如海上銀河的浪漫奇觀卻暗藏生態危機，有網民更加驚爆本港兩大海邊同告失守。詳情見下圖及下文：

啟德海濱湧「藍眼淚」 浪漫奇觀暗藏生態危機 網民驚爆兩大海邊同告失守逐張睇↓↓↓↓

樓主：成條海濱長廊都有

樓主昨天（2日）在社交平台Threads上載短片發帖，留言指「啟德海濱驚現藍眼淚💧」，並在回應欄透露攝於「夜晚10-11點！」、「暫時睇到成條海濱長廊都有！」。

被網民問及「臭唔臭？」、「臭唔臭，日頭呢啲藻攪到水好濁」時，樓主簡單回應一個「臭」字。

網民爆料深井馬灣一帶失守

「藍眼淚」屬紅潮，是海洋生物夜光藻的發光現象，在合適環境條件下，夜光藻細胞生長達到一定密度時，晚上會因為擾動等刺激而發出藍光。

消息一出，旋即有網民爆料，指本港其他水域也出現類似景象，指「琴晚深井釣魚都有」、「琴晚係馬灣釣魚都有😵‍💫」。

網民：藍眼淚唔係好嘢

儘管「藍眼淚」視覺效果迷人，但不少網民都清楚其背後暗示的環境問題，有人直言「靚係靚，但唔係好嘢」、「藍眼淚唔係好嘢😢」。

有網民指「水質污染？！」、「細個時唔識嘢覺得好靚，大個先知係會令海水受污染」、「藍眼淚好靚，但好似係唔好嘅嘢嚟㗎對個海對啲水」、「香港近幾年每年都會有，藍眼淚本身係某種因為污染而出現嘅藻」。

更有人警惕地表示：「（大埔）三門仔那邊沙灘年年有，好壯觀...影相靚就靚，到第二朝早去睇原來係污染漂浮物，有啲腥臭好污糟🤮」、「以前我哋夜晚去釣魚嗰陣，飛艇出去成架船周邊啲浪都係藍色，通常天氣開始回溫藻類就會增生」。

資料來源：akchungonki＠Threads

「藍眼淚」為海水污染警號

「藍眼淚」雖然夢幻眩目，實際卻是海水污染警號。因夜光藻一般出現於受農地或家居污水污染海域，有外國傳媒引述專家解釋，「藍眼淚」細胞內含螢光素，受刺激時會發出藍光，所以「藍眼淚」的生長亦顯示出海水受污染程度。

雖然「藍眼淚」無毒，但因在近水面位置生長，或會耗盡水中氧氣，或令生物缺氧死亡，影響其他生物，並惡化海中的污染情況。

4至6月「藍眼淚」出沒高峰

「藍眼淚」曾被美國CNN評選為世界15大奇景之一，英語有「sea of stars（星之海）」或「sea sparkle（閃爍海洋）」的美譽。資料顯示，4月至6月是「藍眼淚」出沒高峰期。

而香港漁護署解釋「紅潮」時指，「當海水裏的一些微型單細胞、浮游藻類暴發性地大量繁殖，藻類含有的色素引致海水變色，這一種自然生態現象便稱為『藻華』。因應不同的藻類色素，藻華可令海水變成粉紅色、紅色、褐色、褐紅色、深綠色或其他顏色」。

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