青衣婆婆揸住碌竹採「五月雪」 伯伯持膠袋接應 網民識貨指木棉絮好實用｜Juicy叮

木棉果藏著一朵雲，隨風溫柔飄散，人們都在檢拾雲的碎片。

木棉樹在港的花期一般在3月至4月份，5月則是果實裂開，白色棉絮破殼出的「飄雪」季節。在青衣，有婆婆近日被捕捉到揸住碌竹在公園硬採「五月雪」，身後有一位伯伯持膠袋接應。有網民好奇「有咩用途？」，有識貨之人直指木棉絮好實用。詳情見下圖及下文：

青衣婆婆揸住碌竹採「五月雪」 伯伯持膠袋接應 網民識貨指木棉絮好實用逐張睇↓↓↓↓

樓主：青衣公園採棉花

樓主昨天（2日）在社交平台facebook群組「青衣街坊吹水會」上載相片發帖，留言指「青衣公園採棉花」。

相中見到婆婆並非只收集自然飄落，在地上堆積的棉絮，而是在一棵果殼裂開的木棉樹前，拿著一枝長長的疑似竹枝在硬採。棉絮當時如雪般落下，身後有一位持膠袋的伯伯緊隨接應，場面多多少少帶點浪漫氣息。

木棉絮輕輕一朵一朵的，像雪也像雲，有網民指「好鍾意執嚟玩」。但有更多網民對婆婆採集木棉絮的目的感好奇，紛提問「有咩用途？」、「我都想知有咩用？🤔」、「認真問執嚟做咩？」。

網民：枕頭主要原材料

於是有人指「返屋企用來打棉被呀」、「會唔會以為可以整棉被／枕頭」，有識貨之人更加提供了木棉絮的歷史背景：「當人人用著大型連鎖店的『太空枕頭』，南豐紗廠走到老牌家品商號賴慶記，細述木棉絮曾幾何時亦是枕頭的主要原材料，家家戶戶的必需品，和『住』息息相關。」

有網民則積極看待婆婆採棉這事，認為「木棉的確可以用嚟入枕頭，而且俾佢執晒咪唔使工人清得咁辛苦，我哋又唔會鼻敏感，簡直係三贏啦～」。不過，亦有人批評婆婆的採棉行為，並笑稱相中兩人為「採花賊s」。

資料來源：Serene Fu＠facebook青衣街坊吹水會

香港科學館：木棉渾身是寶

根據香港科學館的資料，「木棉又名英雄樹，屬於落葉喬木，它筆挺的樹幹可高達25米。木棉在香港廣泛種植，在多區的街道或公園都可找到它的蹤影」。

館方還指，除了觀賞價值之外，木棉渾身是寶，木棉花曬乾後可製成中藥材，飲用的五花茶其中一種『花』就是木棉花，而樹皮和樹根亦可以製成中藥材，具有清熱解毒的功效」。

另外，館方提到「木棉對本地生態也有很大貢獻，不少常見的雀鳥，例如：紅耳鵯、八哥和暗綠繡眼鳥（相思）等，都喜歡食用木棉花蜜，在盛放中的木棉樹上會有不少雀鳥流連，因此，在賞木棉花時，還可以趁機觀鳥呢！。

而且，雀鳥和昆蟲吃花蜜時，會不知不覺地幫助木棉傳播花粉。成功授粉的木棉花會結出10至15公分長的果實，成熟後果殼會裂開，裏面帶有棉絮的種子就會隨風飄散，找尋新地方落地生根。踏入5月份，就可以欣賞木棉飄絮這美景」。

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