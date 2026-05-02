偷拍狂港鐵南港島綫出沒 當面對質驚揭大量可疑罪證 拖鞋男扮醉扮打電話甩身｜Juicy叮

一名穿拖鞋的疑似偷拍狂徒在港鐵南港島綫出沒，受害人上前當面對質時，驚揭對方持有大量攝於其他地方的可疑罪證，涉案的拖鞋紋身男卻以扮醉、扮打電話甩身，遭正義的網民齊聲鬧爆，並強調遇上類似情況應果斷報警。詳情見下圖及下文：

偷拍狂港鐵南港島綫出沒 當面對質驚揭大量可疑罪證 拖鞋男扮醉扮打電話甩身逐張睇↓↓↓↓

樓主：一路俾呢個人偷拍

樓主今天（2日）在社交平台Threads以「偷拍」為題上載短片發帖，留言指「啱啱搭南港島綫嘅時候我個friend（朋友）（女）一路俾呢個人偷拍」。

樓主續指「我哋走咗上前同佢對質，叫佢剷咗佢影我哋嗰啲相。（確保唔會恢復到）我哋亦發現到佢有好多偷影其他人嘅相（沙灘、地鐵等）」。

樓主：佢仲要扮醉、扮打電話

樓主稱「可惜當下，冇諗到報警，淨係想剷咗啲相就算。（感覺如果搞大件事嘅話可能會有危險）希望大家見到呢個人小心啲。（佢仲要扮醉、扮打電話）」。

短片追著甚至指著拖鞋紋身男拍攝，片中見到其步履不穩，走上扶手電梯時更彎腰呈辛苦狀。對於有網民建議「捉住佢呀嘛」，樓主回應稱「見到佢咁樣神神化化有少少望而卻步，就諗住已經剷咗就唔捉住佢」。

網民：放過佢只會助長佢哋

回應的網民普遍認為不應姑息偷拍者，有人語重心長地指出：「唔好因為剷咗相之後就咁放過佢！影定罪證，攔截佢，聯絡職員，職員會報警，部分有啲站有鐵路警區，會即時支援。唔好因為怕麻煩。佢del（刪除）咗相就放過佢，只會助長佢哋，唔識死下次一樣會咁做」。

針對拖鞋紋身男被指的「扮醉」行為，有網民反問「扮醉？懷疑Take嘢🤔（吸毒）」，有人甚至把他歸類為「白卡友」。

樓主：扮打電話後偷影

在回應網民「點解可以行得咁衰，係咪吸咗太空油（依托咪酯）」的留言時，樓主補充更多細節——

「唔排除咁嘅可能性。佢搭車嗰陣成個人好似喪屍咁樣垂低個頭。然後出車嘅時候再扮打電話然後偷影。好彩我同我啲朋友都見到佢個電話熒幕一路跟住環境變化，就知道佢用緊鏡頭」。

資料來源：_rc.royclh_＠Threads

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