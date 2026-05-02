落雨唔擺遮架唔擺地下 生活智慧王教天才級掛傘秘技 一支筆搞掂晒震驚網民｜Juicy叮

雨天，為大地帶來雨水，也帶來如何妥善放置雨傘的煩惱。有生活智慧王在網上傳授天才級掛遮秘技，簡單地以一支筆，即輕鬆妥妥地把縮骨遮掛在桌邊。網民對這神器表示震驚之餘，同時慷慨頒出「諾貝爾生活獎」，致以崇高敬意。詳情見下圖及下文：

落雨唔擺遮架唔擺地下 生活智慧王教天才級掛傘秘技 一支筆搞掂晒震驚網民逐張睇↓↓↓↓

網民：香港人係時候學嘢

網民大讚這實用的生活小智慧，直呼「太勁👏🏻👏🏻」、「有料！」、「多謝大師🙏🏼」、「天才！」、「香港人係時候學嘢啦」、「好高質」、「厲害… 😱😱😱」、「民間智慧」、「好天才的想法」。

震驚賣遮店員

有人趕快學起來，表示「學到嘢！！」，並指「你值得一個諾貝爾生活獎」、「智者🙏🏻想提名你今年諾貝爾獎」、「未來諾貝爾獎得主仲唔係你」。

連自稱「賣遮多年嘅店員」也驚嘆：「樓主生活智慧王🕶，賣咗咁多年遮都無客提過可以咁掛」；另有人則笑言：「臨走唔記得拎=唔見咗把遮再多支筆」。

網民分享升級版

有網民卻提醒「但係會慢慢跣落地下」，於是有人建議「綁螺絲上面，可以防止下滑」。集思廣益，另有醒目網民上載相片分享升級版，指「我直接加咗個扣喺把遮上面，自此搭車又好，去到邊都好都可以扣🙂‍↕️🙂‍↕️」。

掛遮秘技獲不少網民垂青，樓主事後在回應欄再教路「黐線，體會到咩叫一覺起身篇嘢飄咗出去😭🙏🏻。呀同埋如果後面冇橫梁可以托住，可以加多啲筆令佢條繩冇空間用kick實佢，如果有條橡筋喺手都可以幫到手㗎😁」。

資料來源：aint_nothing.a＠Threads

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