「外賣黨」白撞西灣河屋苑 大嬸疑扮送餐拉閘敲門 遇上戶主砌詞鬆人 網民警惕：探路｜Juicy叮

西灣河屋苑有「外賣黨」上門白撞，一名大嬸疑扮送餐，在單位外拉鐵閘兼猛力敲門，驚見戶主開門時，卻砌詞雞咁腳鬆人。網民因而大加警惕，估計是不法份子的探路手法。詳情見下圖及下文：

「外賣黨」白撞西灣河屋苑 大嬸疑扮送餐拉閘敲門 遇上戶主砌詞鬆人 網民警惕：探路逐張睇↓↓↓↓

樓主：度鐵閘俾人拉開咗

樓主早前（4月17日）在社交平台facebook群組「筲箕灣西灣河關注組」發帖，留言指「依家治安越來越差」。

樓主講述事發經過——「上星期日喺屋企冇出街，突然聽到有人㩒門鐘幾下，未行得切去開門，已經聽到度鐵閘俾人拉開咗，仲猛咁敲門，我以為有火警，保安或街坊拍門要走火警，但聽唔到有火警鐘響，我即刻開門睇下，點知見到一個中年肥大嬸，抽住大袋麥記，佢見到原來屋內有人，即刻倒退一步」。

樓主續稱「我問佢係咪送錯外賣，我冇叫過外賣，佢口震震講出我單位地址，跟住改口話搞錯，係樓上高兩層嘅地址，咁啱我同樓上街坊好熟，知道佢哋星期日出咗街，冇人係屋企，我即刻問個大嬸，搞清楚送去邊，唔好再㩒錯門鐘，佢又改口話我係樓上戶主朋友，跟住急急腳鬆人」。

樓主：個大嬸有古怪

樓主接著表示「我心諗個大嬸有古怪，正路送外賣，或者探朋友，都唔會去咁衝動拉開人哋度鐵閘，拍人度門，都會等人應門，我即刻打電話俾保安，留意有冇人假扮送外賣白撞」。

樓主機警地指出「我懷疑個大嬸趁星期日好多人出咗街，四圍撞門，想趁機入屋偷嘢，咁啱今次我個細路返屋企大意冇鎖好鐵閘，但好彩有鎖好木門，個大嬸見到原來屋內有人，又被我睥實佢，佢即刻雞咁腳走」。

樓主最後稱「隔幾日見到樓上街坊，講佢知呢件事，佢都嚇親，佢話佢從來都唔叫外賣，佢仲講咗句，好彩佢每次出門口，都會睇下大門同鐵閘有冇鎖好。提醒街坊要留意同小心」。

樓主：外賣袋冇貼收據

樓主在回應欄補充，大嬸手持的「就係一個普通大透明膠袋裝住一袋麥記，冇收據貼喺度。我問個大嬸有冇送錯地址，佢望下我門牌就答係呢座我個單位門牌號碼，我話我冇叫外賣，佢即刻扮嘢裝下自己電話，跟住改口話係同一座樓上兩層，因為我知樓上戶主成家出咗街，所以問佢多句，係咪呀，唔好再搞錯，佢即刻有啲膽怯，改口話佢係樓上街坊朋友，佢摸錯門。

樓主續稱「隔咗兩日我同樓上街坊證實，佢成家唔喺屋企，冇約過朋友上門咁嘅事，證明我冇估錯，呢個大嬸係擺明扮送外賣白撞。最離譜係私自拉開度鐵閘撞門」。

網民估計：探路

有網民於是估計「探路」，有同樣想法的網民進一步指，「呢的人有可能探路。正常人唔會㩒完門鐘拉開人哋鐵閘。建議向大堂保安及管理處為此事後，抄低非住戶進入資料容易追查」。

樓主也回應稱「我即時覺得個大嬸好人有限，所以即刻報咗保安知」。另有網民提到另一古怪，指屋苑「也有人扮👀樓，死守大廈門口」。

網民：要鄰居幫手望一望

對於這些可疑的白撞外人，有網民坦言：

「呢啲真係要鄰居幫手望一望！講真…有啲長假…全家一齊飛…」；

「係呀！試過長假去旅遊，已醒目叫保安代收信件，以免信箱滿晒比人知屋企冇人，但好衰唔衰樓上跌咗件衫喺我單位晾衫架上，佢哋應該㩒過我哋門鐘，見冇人仲貼張紙叫我哋幫佢收件衫俾佢，原來保安話佢哋都講咗俾保安知，離晒譜，講咗俾保安知咪得囉，佢咁做，即係話俾人知我哋屋內冇人，如果有心行劫者知道咪大件事」。

資料來源：Fat-ung Hoyip＠facebook筲箕灣西灣河關注組

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