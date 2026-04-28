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拐子佬？大埔富蝶邨驚現「可疑男女」跟蹤學童 慈母警告竟招非議 網民：唔通有事先講？｜Juicy叮

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更新時間：12:30 2026-04-28 HKT
發佈時間：12:30 2026-04-28 HKT

拐子佬？一名大埔富蝶邨的媽媽在社交平台發帖，指邨內校車站附近出現形跡可疑男女，她觀察看到他們曾跟著獨自上學的學童，擔心對區內兒童構成威脅，引起大批街坊關注，事主其後表示已將事件向警方備案。

拐子佬？大埔富蝶邨驚現「可疑男女」跟蹤學童 慈母警告竟招非議 網民：唔通有事先講？

這位網民在「富蝶邨討論區」FB專頁發帖表示，她平日早上約七點半會在邨內範圍等校車，從未見過有人在該處運動或長時間逗留。但上周五（24日），她卻發現幾個人「在此停留並行為很古怪」。

可疑人專跟獨自返學小童 樓主憂心發文提醒

她說：「發現了他們會在一些獨自上學的小朋友身後跟著，如發現有人望著他們，他們會行開，所以本人十分擔心，是不法分子。」

從樓主上載的相片可見，其中一張相片用紅圈標示了她所指的可疑男女，相片看到，在消防喉掣旁，站著一名身穿深色格紋外套的年長男子，他獨自站立，視線望向路邊。而在不遠處，則有另一名身穿紅衣的女士，站在一旁翹起雙手觀望。

另一張因放大而較為模糊的相片，則顯示一對男女並肩站立，其中男子穿白色恤衫西褲，女子則穿著紅色外套，看似在觀察四周。

樓主坦言自己「真的很害怕，怕因為本人一些大意，害了小朋友」，出於憂慮，她通知了屋邨保安，並在事後決定向警方備案，希望引起區內家長們的警覺。

善意提醒招非議 網民力撐：寧願做多咗

這則「好心提醒」的帖文發佈後，卻意外地招來部分網民非議，有網民對樓主的行為表示強烈不滿，認為她「未經證實，你自己覺得，嘅嘢唔好亂講」，並批評她將別人相片放上網的行為「真下流」、「好容易濫殺無辜」，有網民更留言指樓主「妄想被害症發作」，並稱「香港近30年來都冇發生過拐帶案」。

面對指責，樓主冷靜回應，強調自己只是出於提醒，並反擊道：「如果你覺得我有問題，請你去報警囉。」

街坊亦覺兩人形跡可疑 樓主：已報警備案

不過，更多網民力撐樓主，認為她的做法是負責任的表現，有網民反駁批評者：「神邏輯，點樣為之證實？！要佢真係捉咗個小朋友先可以出聲？！」另一位家長也表示：「有小朋友我好明白」、「寧願做多咗 ，好過做少咗 ，減少有可能發生既遺憾」。

支持的聲音此起彼落，不少網民都感謝樓主的提醒，認為「小心駛得萬年船」，有街坊亦留言作旁證表示曾見過相中人：「上次喺屋村入面見到呢兩條友，喺人哋架車嗰度左望右埋（望）」，顯示這幾個人可能並非第一次在邨內有可疑行為。

多位街坊亦留言指出，在「等車位」做運動或長時間逗留很奇怪，屋邨內有更合適的平台或公園，而事實上如為富蝶邨居民均會到平台做運動，認為這些人所處地點與行為的不匹配，的確增加了可疑性。

事件最終以樓主向警方備案作結，她表示：「至少已經通知警方，希望大家有一個警覺性。」

來源：富蝶邨討論區＠facebook

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