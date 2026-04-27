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街市買平價游水魚驚變「白眼魚」 港女怒控換魚 眼利網民卻揭「駭人真相」：根本不是死魚！｜Juicy叮

時事熱話
更新時間：13:00 2026-04-27 HKT
發佈時間：13:00 2026-04-27 HKT

平價魚都有「偷龍轉鳳」？有女網民在社交平台發文，懷疑自己在馬鞍山一個街市魚檔以40元買游水魚時，被魚檔檔主暗中換成死魚，帖文引發熱議，真相更出現大逆轉，有眼利網民指出魚身上多個特徵，疑事件另有內情。

街市買平價游水魚驚變「白眼魚」 港女怒控換魚 眼利網民卻揭「駭人真相」：根本不是死魚！

有女網民在「香港街市魚類海鮮研究社」Facebook專頁發帖表示：「屋企人去買游水魚，魚檔劏好即時拎返屋企，呢條魚係未俾人換咗？」

女事主曬相揭魚眼變白

她表示，由於路程遙遠，所以沒有回去跟魚檔對質，但決定「開名大家小心！」，並指涉事魚檔位於馬鞍山一個街市。

從樓主上載的三張相片可見，一條黃立䱽放在金屬兜內，第一張相是魚的全相，魚身鱗片尚算完整；但第二、三張相則近鏡對焦魚頭和魚眼，可見魚眼明顯「白濛濛」，瞳孔混濁不清。

網民：眼白=死魚？ 事主：血變硬 肉質「鞋」

帖文引發熱烈迴響，意見兩極，不少網民單憑魚眼就斷定是「死魚」，直言「睇眼便知死魚」、「睇隻眼已經唔清，應該係已經死咗一段時間！」，更有人誇張地形容「死咗九年」。

樓主其後亦補充，指自己「洗個肚D血已經變硬」，而且將魚蒸了9分鐘後，肉質十分「鞋口」，她列出種種跡象似乎都印證了自己已「中伏」的猜測。

有網民對於平價魚都有換魚感驚訝，並對樓主遭遇深表同情，認為「咁平嘅魚都換？真係冇良心！」，有過來人亦分享，指有魚檔「係有檔新鮮魚換死魚架」，甚至有其他馬鞍山街坊網民稱對樓主所指涉事魚檔印象不佳，「呢檔野...我上次睇住佢一人多就即刻加價」。

「專家」登場：唔係死魚 可能係...

正當網民差不多「判定」是換魚之際，真相竟出現大逆轉，有眼利網民提出另一種可能性：該魚是病魚，並非死魚。該網民仔細分析道：「暫時睇條魚隻眼飽滿，無凹陷，但又發白...我覺得好可能係眼疾而唔係唔新鮮。」

他解釋，黃立䱽如果死到眼白，魚身會變成銀色，但相中的魚「鱗片仲好金」，加上魚鰭有「燒鰭」跡象，推斷「呢條似新鮮，但唔係太健康既魚」，可能是因為水質差導致細菌感染。

這位網民的「專業」分析迅即得到部分人認同，同時，不少網民認為黃立䱽屬於平價魚，對不良魚販來說，要換走的誘因不大，「一條低價黃立䱽新鮮同埋死都係冇乜價值！換你都冇意思！」，認為魚檔為了「幾十蚊嘢」去冒險換魚，實在不太可能。

網民教路買魚自保術

事件亦引伸出如何在街市買魚才能自保的討論，有網民建議，「揀咗魚唔係即時俾佢睇住佢劏嘅咩？」，提醒大家要全程「金睛火眼」盯緊整個過程。

有網民更提出更直接的方法：「下次自己劏囉」、「買完返屋企先劏，咁實唔會有人換到你條魚」。

來源：香港街市魚類海鮮研究社＠facebook

同場加映：啟德街市現「科技魚頭」？港媽買魚頭驚覺1處不尋常：很可能是科技與狠活魚！網民揭真相

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