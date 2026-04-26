將軍澳連鎖店大學生員工寫字被上司寸 經理改正變「神級錯字」 網民耻笑：五十步笑百步｜Juicy叮

有網民昨日（25日）在將軍澳一間連鎖食店，目睹一幕充滿戲劇性的職場事件，一名經理耻笑店內一名有大學學歷的員工用字太俗，親自更正竟又變鬧出笑話，引發網民熱議。

將軍澳連鎖店大學生員工寫字被上司寸 經理改正變「神級錯字」網民耻笑：五十步笑百步

有網民在「將軍澳主場」FB專頁發帖表示，在光顧一間連鎖食店時，目睹一名經理「不屑地恥笑一個大學生職員在櫃門上貼上『壞咗』」。

這位經理顯然認為大學生職員的用語太過口語化，於是充滿優越感地親自換上一張新的貼紙，更拋下一句：「大學生喎」。不過，最諷刺的一幕發生了，經理換上的貼紙，竟然寫著「固障」！

從樓主上載的相片可見，在餐廳一個木製櫃桶上，貼著一張白紙，上面用紅色箱頭筆寫著大大的「固障」二字，格外顯眼，經理所寫「固障」為錯字，正確應為「故障」。

樓主在帖文中不禁感嘆：「大學生雖然寫得口語化啲，但起碼唔係錯別字先，同埋『故障』應該用於機器多，櫃門『壞咗』又不覺得好有問題。」他更意有所指地評論道：「其實個經理都好後生，邊個讀得多書就唔知喇...總之取消（笑）他人之前都檢視吓自己先。」

固障新解讀 網民：固執+智障

帖文引發大量網民留言食花生，大部分網民都認為經理的行為是「五十步笑百步」的經典示範，有網民更抵死地表示「經理同學生五十步笑百步的最新例子」。

網民的創意很快就投射在「固障」二字上，不少人發揮「小學雞」精神，將其解讀為「固定有智障」、「固執的智障」甚至「固執+智障」，有網民嘲諷道：「take中間值，寫智障算啦」。

網民的討論甚至就用哪個詞語展開了學術性探討，不少網民力撐大學生，認為「壞咗」雖然口語，但「簡單又直接」，能讓客人一目了然。有網民表示：「壞咗冇問題，用廣東話寫，好似54運動後先用書面語」。相比之下，經理寫的「固障」則完全是錯字。

有網民提出更專業的寫法，例如「待修」或「損壞」，有留言指「我公司一律寫：私人重地」，亦有網民建議跟隨港鐵的嚴謹作風，寫成「設備運作不暢順」，充滿畫面感。

網民的討論焦點還是經理的心態，不少網民認為經理「為小事都攞嚟懶醒攞優越感喺度自high」，反映其「自卑」及「認知低」。有網民指出：「好多人自己冇讀過大學」，認為經理「只係打多幾年工」，「職位名其名叫主任經理，就以為自己有強大社會經驗，欺壓新員工」，道出了部分職場的悲歌。

來源：將軍澳主場＠facebook

