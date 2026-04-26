將軍澳「扒手黨」周街開背囊 失手扮好人提醒：個袋打開 街坊認出慣犯大爆出沒熱點｜Juicy叮

「扒手黨」賊人懷疑入侵將軍澳，趁街頭寂靜時尾隨路人開背囊，失手時即變臉扮好人提醒「個袋打開」。不少街坊認出慣犯，大爆犯案手法和出沒熱點警世。詳情見下圖及下文：

將軍澳「扒手黨」周街開背囊 失手扮好人提醒：個袋打開 街坊認出慣犯大爆出沒熱點逐張睇↓↓↓↓

樓主：茵怡花園附近 手法熟練

匿名的樓主昨天（25日）下午在社交平台facebook群組「將軍澳主場」上載相片發帖，留言指「今早（25日）7:00，好靜，巴士站沒有人，在茵怡花園附近、在隧道出口，這個男人打開我背囊想偷嘢」。

樓主細述當時情況，「真係感覺不到，手法熟練，但好彩背囊裏裝有膠袋，他伸手即發出少許膠袋聲音，望到佢隻手即縮，還扮無嘢，用普通話話我個袋打開，之後即走」。

樓主：身有屎即刻掉頭走

樓主續指「我影佢背面，我心有不忿，於是反方向跟蹤佢即刻影低佢靚相，佢身有屎即刻掉頭走，大家小心」。

回應的網民感謝樓主提供扒手資訊，驚訝「光天白日都幾夠薑」，同時建議「安全環境下應該要報警」、「依家真係香港孭背囊都要孭在心口先安全」。

街坊：頌明苑去景林隧道內

由於樓主拍攝的相片清晰，有回應的將軍澳街坊認出此男為慣犯，並上載背影相片自爆同款經歷——

「相信係同一個人，14/4朝早8:50行人隧道內我感覺到背囊被拉了一下， 我即時向後望，男人喺我後面講咗句不小心，就快步跑走。發現背囊嘅拉鏈被打開，我即時檢查財物，隧道內無其他人，所以只係影到佢背影」；並指「我認得佢對眼，瘦身材皮膚比較黑，我見街上只有我一人，唔敢追」。

這位街坊還補充，疑犯「中年，4x-5x歲，唔係老人」，事發現場為「頌明苑去景林的隧道內」。

根據街坊的背影相片，樓主回應稱「隻鞋似係佢」、「係你形容的外貌」，指事發時「街上無人，不過太氣憤，一定要影佢正面」。

樓主接著留言補充更多細節，稱「似係佢，我過咗隧道口無幾耐，聽到個袋的膠袋聲，望後就見到佢，個袋打開咗扮通知我，講普通話的，如果佢無伸手入去，個膠袋不會有聲，而我睇屋企個cam（鏡頭）好肯定出門時個袋係關上。

樓主一再提醒「街坊一定要留意，我以為大家返工返學小了戒心，現在大家小心，務求捉到這衰人」。

其他街坊：我認得呢條友

樓主還強調「講普通話的，可能認住對鞋，小心，有些街坊都見過佢」、「當時好早7點無人，我聽到聲即時撳住個袋，佢偷唔到嘢」。

另有兩名留言的街坊也有類似經歷，指「我同朋友一齊行時遇過佢想偷嘢即報警」、「我認得呢條友，佢嗰陣又係咁」。

資料來源：將軍澳主場＠facebook

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