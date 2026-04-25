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尖沙咀猖狂借錢黨 兩大叔以一無賴理由 當街包圍獨行女子攤大手板 網民教狠招：直接回佢3個字｜Juicy叮

時事熱話
更新時間：13:16 2026-04-25 HKT
發佈時間：13:16 2026-04-25 HKT

尖沙咀和港鐵柯士甸站一帶出現猖狂「借錢黨」，兩名大叔以一無賴理由當街包圍獨行女子攤大手板。不少網民自爆曾遇上同類事件，有人看不過眼，傳授退敵狠招，建議「直接回佢3個字」。詳情見下圖及下文：

尖沙咀猖狂借錢黨 兩大叔以一無賴理由 當街包圍獨行女子攤大手板 網民教狠招：直接回佢3個字逐張睇↓↓↓↓

樓主：話銀行撳唔到錢

樓主早前（20日）在社交平台Threads上載短片和相片發帖，留言講「借錢黨」騙徒惡行——

「大家要小心！！！！如果一個女仔自己經過或者喺柯士甸站、尖沙咀附近等人要小心！！！依兩個白色衫阿叔會圍住單獨一個嘅女仔話銀行撳唔到錢問你借錢！！！唔好信佢哋！！！有咩事記得要搵人或者附近職員幫手！！！」。

樓主一再告忠，「唔好意思影唔切佢哋正面（條片其中一個阿叔有回頭），但大家小心自己安全，尤其係女仔自己一個！！！」。

樓主：女仔單獨俾兩男圍

對於網民建議即場錄音，樓主補充「一個女仔單獨俾兩個男人圍住驚起上嚟未必反應到㗎」。

不少回應的網民指出，這種騙案手法並非新鮮事，甚至有變種，有人稱「試過有兩個女人話無錢帶個仔睇醫生」。也有人表示「已經試過兩次，相差幾個月夜晚唔同時間，被一男一女話自己撳唔到錢」，甚至「我有次是3個人，是兩男一女」、「喺高鐵站便利店遇過，去差館借😹」。

網民：大家真係唔好心軟

接著有網民較詳細地憶述自己的經歷——

•「我都遇過類似，佢單拖一行埋嚟用煲冬瓜（普通話）講： 姐，請問...，我立即走」；

•「早10年奶過嘢了。。。當年的我“借”了幾皮（數萬元）出去，嗰條大陸佬自己單拖的。大家真係唔好心軟，幫人可以有好多種方法，一講錢就要小心提防」；

•「廿幾年前我喺觀塘裕民坊麥當勞樓下門口，有個30歲左右大陸女人問我攞100元搭的士去機場接老細，叫我俾電話佢第二日會俾返錢我，我即刻話你等一陣，一陣間有警察行過嚟你問佢借，佢即刻黑面擰轉頭行咗去😂」；

對於這種當街借錢手法，有網民怒轟騙徒無恥，指「神高神大、有手有腳，攤大手板周街問人攞錢」。

網民教狠招對付

有看不過眼的網民積極提供應對狠招，抱括「直接回佢3個字，報警吧！佢就走啦」、「下次話帶佢去差館借錢」、「叫佢打去card center hotline（信用卡中心熱線），之後叫佢企喺個ATM（自動櫃員機）等職員嚟幫佢」。

甚至有迴避大法——「真心建議大家就算唔聽歌都笠住個earphone（耳筒）行街，佢哋行過嚟問親乜嘢都話吓？聽唔明」。

資料來源：ta_gguy＠Threads

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