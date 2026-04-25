Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

六合彩電腦飛再建奇功 兩注夾埋中7個字 幸運兒因一事險失680元 網民驚訝：差啲中三獎｜Juicy叮

時事熱話
更新時間：10:42 2026-04-25 HKT
發佈時間：10:42 2026-04-25 HKT

六合彩電腦飛近日再建奇功，兩注夾埋中上7個字之多。僅花20元落注的幸運兒，卻因一事險些失掉680大元獎金。網民比對攪珠結果後更覺驚訝，指其中一注「差啲中三獎」。詳情見下圖及下文：

六合彩電腦飛再建奇功 兩注夾埋中7個字 幸運兒因一事險失680元 網民驚訝：差啲中三獎逐張睇↓↓↓↓

樓主：爭啲掉咗去垃圾桶

樓主昨天（24日）在社交平台facebook群組「齊齊研究六合彩！」上載相片發帖，留言自爆「昨晚收工趕唔切去投注站六合彩！今朝諗住清下個銀包啲單據！點知原來有張上期嘅唔記得對！爭啲掉咗去垃圾桶好彩睇一睇😅」。

本月21日攪珠的第26/043期六合彩，結果為2、4、10、11、26、44，特別號碼40。樓主的電腦飛，其中一注中了3個字——2、10、44，得40元安慰獎；另一注中了4個字——2、4、10、26，得五獎，派固定獎金640元。

總獎金680元

即是說，這張電腦飛合共中了7個字，總獎金680元。如果樓主掉把彩票丟掉，便好比倒錢落海。這段「失而復得」的故事引起網民注意，並順道祝賀樓主「好運」、「恭喜發財」。

網民感嘆：差啲中三獎

有細心的網民覆盤後發現，電腦飛中五獎的一注，6個號碼為2、4、10、26、33、41，如果把41變成44，便中5個字，拿到三獎，於是有人感嘆「差啲中三獎👍」；41轉成特別號碼40，也有派固定獎金9600元的四獎。這期的三獎共有126.5注中，每注派36610元。

資料來源：May Mak＠facebook齊齊研究六合彩！

相關閱讀：

六合彩2.28億金多寶｜網傳「刀仔鋸大樹」秘技一文睇 3種「懶人投注法」竟是陷阱？

清明回鄉拜山獲祖先庇佑？ 買六合彩電腦飛中三獎贏7萬元 幸運兒曬獎金爆幸運投注站地點

六合彩電腦飛中晒金多寶4個大冧把 幸運兒發新年財 網民查問出飛投注站

答問題送豐富禮品↓

答問題送豐富禮品↓

最Hit
施明離世掀李氏家族內鬥  九龍塘祖屋「涵碧別墅」價值曝光  豪宅曾成楊思琦分手導火線？
施明離世掀李氏家族內鬥  九龍塘祖屋「涵碧別墅」價值曝光  豪宅曾成楊思琦分手導火線？
影視圈
16小時前
港式西餐廳「椰林閣」東山再起！逆市擴張至9分店 曾瀕臨全線結業 網民拆解「翻生」主因
「椰林閣」東山再起？逆市擴張至9分店 曾瀕臨全線結業 網民拆解「翻生」主因
飲食
15小時前
正義女神丨番外篇再證佘詩曼超強吸金力 帶挈兩個星二代契仔搵真銀 陳山聰「搲撈」輸畀囝囝？
正義女神丨番外篇再證佘詩曼超強吸金力 帶挈兩個星二代契仔搵真銀 陳山聰「搲撈」輸畀囝囝？
影視圈
17小時前
旺角利苑酒家突結業！開業46年曾獲米芝蓮二星殊榮 員工愕然：明明好生意......
旺角利苑酒家突結業！開業46年曾獲米芝蓮二星殊榮 員工愕然：明明好生意......
飲食
22小時前
陳小春被爆「塞紙條」撩名模上房  「反派男神」蘭桂坊約炮失威  被嫌年紀大「吃不下」
陳小春被爆「塞紙條」撩名模上房  「反派男神」蘭桂坊約炮失威  被嫌年紀大「吃不下」
影視圈
2026-04-24 10:00 HKT
深圳全新觀光巴士！地鐵站直達「天空之城」雲海公園 長者車費半價優惠
深圳全新觀光巴士！地鐵站直達「天空之城」雲海公園 長者車費半價優惠
旅遊
16小時前
吳業坤離巢｜年初先奪「飛躍進步男藝員」  曾兩封叱咤「我最喜愛的男歌手」  同193合照曾被雪藏？
吳業坤離巢｜年初先奪「飛躍進步男藝員」  曾兩封叱咤「我最喜愛的男歌手」  同193合照曾被雪藏？
影視圈
13小時前
李泳豪不滿老婆被李泳漢針對？施明喪禮前突公開2022年婚禮片 李家鼎曾爆大仔禁母出席喜宴
李泳豪不滿老婆被李泳漢針對？施明喪禮前突公開2022年婚禮片 李家鼎曾爆大仔禁母出席喜宴
影視圈
19小時前
爆旋陀螺熱潮︱玩具店排長龍、買盤靠派籌 限量版炒價逾千 學者拆解翻Hit原因：經濟不景的慰藉 
爆旋陀螺熱潮︱玩具店排長龍、買盤靠派籌 限量版炒價逾千 學者拆解翻Hit原因：經濟不景的慰藉 
社會
3小時前
施明喪禮｜李家鼎兩新抱大起底  大仔老婆嚴佩鈺設靈火葬表現大不同  Agnes點解受大伯針對？
施明喪禮｜李家鼎兩新抱大起底  大仔老婆嚴佩鈺設靈火葬表現大不同  Agnes點解受大伯針對？
影視圈
2026-04-23 17:11 HKT