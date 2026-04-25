六合彩電腦飛再建奇功 兩注夾埋中7個字 幸運兒因一事險失680元 網民驚訝：差啲中三獎｜Juicy叮

六合彩電腦飛近日再建奇功，兩注夾埋中上7個字之多。僅花20元落注的幸運兒，卻因一事險些失掉680大元獎金。網民比對攪珠結果後更覺驚訝，指其中一注「差啲中三獎」。詳情見下圖及下文：

六合彩電腦飛再建奇功 兩注夾埋中7個字 幸運兒因一事險失680元 網民驚訝：差啲中三獎逐張睇↓↓↓↓

樓主：爭啲掉咗去垃圾桶

樓主昨天（24日）在社交平台facebook群組「齊齊研究六合彩！」上載相片發帖，留言自爆「昨晚收工趕唔切去投注站六合彩！今朝諗住清下個銀包啲單據！點知原來有張上期嘅唔記得對！爭啲掉咗去垃圾桶好彩睇一睇😅」。

本月21日攪珠的第26/043期六合彩，結果為2、4、10、11、26、44，特別號碼40。樓主的電腦飛，其中一注中了3個字——2、10、44，得40元安慰獎；另一注中了4個字——2、4、10、26，得五獎，派固定獎金640元。

總獎金680元

即是說，這張電腦飛合共中了7個字，總獎金680元。如果樓主掉把彩票丟掉，便好比倒錢落海。這段「失而復得」的故事引起網民注意，並順道祝賀樓主「好運」、「恭喜發財」。

網民感嘆：差啲中三獎

有細心的網民覆盤後發現，電腦飛中五獎的一注，6個號碼為2、4、10、26、33、41，如果把41變成44，便中5個字，拿到三獎，於是有人感嘆「差啲中三獎👍」；41轉成特別號碼40，也有派固定獎金9600元的四獎。這期的三獎共有126.5注中，每注派36610元。

資料來源：May Mak＠facebook齊齊研究六合彩！

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