古畫《清明上河圖》突爆紅 AI重製時空交錯版本 屯門上河圖有「輕鐵牛車」 古風維港對岸加建一條橋｜Juicy叮

曾在香港轟動展出的宋代名畫《清明上河圖》近日突然在網上爆紅，網民透過AI（人工智能）重製不同的時空交錯版本。其中，屯門上河圖有「輕鐵牛車」；維港版本則在維多利亞港對岸加建一條橋，古風得來豪不違和。詳情見下圖及下文：

古畫《清明上河圖》突爆紅 AI重製時空交錯版本 屯門上河圖有「輕鐵牛車」 古風維港對岸加建一條橋逐張睇↓↓↓↓

屯門盛世景象

樓主早前（22日）在社交平台facebook群組「真.屯門友」上載相片發帖，留言指「繼各國城市出現AI重製的[清明上河圖]，作為一個屯門人（牛），點可以唔將陪伴我哋成長嘅屯門河，呈現出 [清明上屯門河] 的盛世景象？」。

帖文中的「屯門河清明上河圖」，有齊屯門輕鐵、屯門公園、屯門河橋等元素，時空交錯地有高樓、輕鐵和單車徑，同時又擠滿古裝人，有人騎馬、有人坐人力車。樓主還特地多請AI製作「加牛版」，內有「輕鐵牛車」的旗織。

維港版加拱橋古風撲面

網上也流傳其他地方的《清明上河圖》，當中的維港版本有齊國金、中銀大廈、會展新翼、金紫荊廣場等元素，還有尖沙嘴鐘樓。最妙之處是慣切原作有橋的特式，在維港對岸添加了一條拱橋，古風撲面。

「國之重寶」展覽展品之一

2007年假香港藝術館舉行的「國之重寶 ─ 故宮博物院藏晉唐宋元書畫展」，國寶展品包括北宋張擇端的《清明上河圖卷》（縱24.8釐米，橫528釐米），亦是畫展的重頭戲之一。

張擇端的《清明上河圖卷》藏北京故宮博物院，絹本畫作描繪清明時節北宋都城汴京（今河南開封）東角子門內外和汴河兩岸的繁華熱鬧景像。

北京故宮博物院介紹【張擇端清明上河圖卷】

資料來源：Way Aia Wan＠facebook真.屯門友、asir_aia＠Threads、exploreanddy_＠Threads

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