翻叮豬腳薑連環大爆炸 廚房災情嚴重 罪魁原來係呢樣嘢 附微波爐安全使用守則｜Juicy叮

本港近日接連發生兩宗翻叮豬腳薑爆炸事件，食物四散，廚房災情嚴重。有網民精明地抽出事件中的罪魁禍首。詳情見下圖及下文：

翻叮豬腳薑連環大爆炸 廚房災情嚴重 罪魁原來係呢樣嘢 附微波爐安全使用守則逐張睇↓↓↓↓

樓主：老人家叮豬腳薑爆爐

樓主昨日（23日）下午在社交平台Threads上載相片發帖，留言指「老人家叮豬腳薑爆爐......點先講得明個原理俾佢哋聽？」。相中見到豬腳薑爆炸後微波爐損毀嚴重，不但食物四散，連微波爐的玻璃底盤也應聲爆裂。

豬腳薑與甜醋蛋是標配，網民查問翻叮的豬腳薑內有沒有蛋時，樓主表示「有」，並上載上另一張災後相片，見到廚房地上有蛋黃飛脫後的整個蛋白，和爆裂的瓷器。

網民奇怪：熟蛋都會爆？

有網民奇怪「熟蛋都會爆？」、「我都以為熟蛋無事先出事」。於是有知情的網民熱心回應，提醒「生熟蛋都會爆，一定要鎅開隻蛋」、「會！要將熟蛋切開兩邊」、「密度太高會爆開！」、有人甚至指「切開都爆，我fd（朋友）試過叮鹹蛋自爆😮‍💨」。

網民於是大力提醒「提佢唔好叮蛋。然後話佢知，爆1次爐唔見8千蚊」。

網民：唔爆就奇

除了蛋，還有網民提到「豬腳脂肪釋放：豬腳（豬手）含有大量的膠原蛋白和脂肪。在高溫燉煮下，脂肪與黏稠的甜醋結合，容易產生劇烈的沸騰和大量的油性泡沫」。

有人滿有經驗地稱「呢碗豬腳薑，有會爆炸嘅高油脂，睇落仲有蛋喺入面，見到個蛋黃，仲唔知叮咗幾耐，唔爆就奇」。

其他苦主現身呻爆

有同類經驗的苦主現身呻爆，稱「我試過，我意思係我試過叮爆隻薑醋蛋🤣，結果係冇得食不特止，仲要大清洗微波爐🤣」、「我試過拿出來之後雞蛋先爆，燙傷手」。

還有網民巧合地與樓主於同日發生翻叮豬腳薑時爆炸，令這宗奇案變成連環事件，這位巧合的網民在回應欄上載短片和應，留言「同原來今日有人陪我😭😭😭😭，U r not alone（你並不孤單）」。

為免再有危險，有網民索性建議樓主「唔好再買微波爐，直接買個蒸籠俾佢咁咪得囉」、「買個蒸爐俾佢算Ｘ數吧啦，反正老人家大把時間，慢慢蒸好過佢Ｘ叮」。

微波煮食與食物安全

本港食物環境衞生署食物安全中心在官網詳列「微波煮食與食物安全」。當中提到，把連殼的蛋放進微波爐烹煮，蒸汽會聚積在蛋殼內而引致爆炸。如要用微波爐煮蛋，必須先把蛋殼剝掉或敲裂，並刺戳蛋黃∕蛋白數下。

此外，把一杯清水放進微波爐加熱會使水變得極熱（水即使極熱但表面看來仍未煮沸）。搖動極熱的水時，例如搖動水杯或加入其他材料，熱水便會從杯中冒出，造成傷害。為免水變得極熱，不要把水或液體在微波爐內過度加熱，或在加熱後等待至少30秒才取出杯子或把其他材料放入水中。

食物安全中心：「微波煮食與食物安全」

資料來源：jackiekwan1101＠Threads

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