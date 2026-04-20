西蘭花洗極都有蟲！？ 浸1小時換水3次 崩潰烚出恐怖黑蟲 精明網民教10大除蟲妙招｜Juicy叮

一顆西蘭花在浸水1小時，中途換水3次後，烚煮時卻烚出滿鍋黑蟲，確實令人崩潰。有精明的網民於是提供10大除蟲妙招，為西蘭花除害。詳情見下圖及下文：

西蘭花洗極都有蟲！？ 浸1小時換水3次 崩潰烚出恐怖黑蟲 精明網民教10大除蟲妙招逐張睇↓↓↓↓

樓主：好多蟲浮出嚟

樓主日前在社交平台Threads以「西蘭花有蟲」為題上載相片發帖，留言指「成日聽人講西蘭花好多蟲🐛，今日終於比我見識到😱。我係切好晒，浸水1個鐘（用重嘢壓住）中途換水3次，烚緊嘅時候見到好多蟲浮出嚟‼️」。

樓主續稱「諗住可以沖水救得返，點知沖極水都仲有😵‍💫（張相唔係最嚴重個轉）。有冇高級大人可以請教吓點洗西蘭花🙏🏻🙏🏻，俾佢嚇一嚇，以後出街唔敢食西蘭花🙅🏻‍♀️，短期內都唔會自己煮」。

樓主在回應網民時還透露那棵蟲蟲西蘭花在街市購買，並指「買過好多次，第一次出事🤣🤣，而且「第一轉仲多（蟲），（帖文）張相已經係沖咗兩次水🥶」。

樓主：食咗落肚都唔知點好

樓主還補充，「洗嗰陣唔覺有，係烚緊嘅時候好多黑色一點點浮出嚟，認真望先知道係蟲😵」、「洗嗰陣好乾淨，係烚緊嘅時候好多黑色點點浮出嚟，認真望原來係蟲，諗住沖一沖水就乾淨，好彩有睇到，如果食咗落肚都唔知點好😮‍💨」。

網民：我前幾日都係咁

有網民附和地稱「係一期期，有時係好多蟲」，另有人上載另一鍋蟲蟲照片大呻「我前幾日都係咁」。網民接著自爆同款經歷：

•「我最近都係有同樣情況🥺浸完，烚一烚佢，然後再放湯煮就有好多蟲出現😫嘥晒啲心機」。

•「真係以前聽就聽得多，我都係早幾日見識到好多蟲嘅西蘭花。食咗咁耐西蘭花第一次見，洗咗3次仲加鹽浸咗兩個鐘，一開始烚就勁多黑色點點浮上嚟，勁嘔心，『筆』走咗幾次但最後因為真係太多就放棄成兜無食🤮」。

•「幾年前試過食緊嗰陣發現有條白色嘅蟲（雖然已經煮熟咗唔識屈），講緊其實我已經係鹽水浸15分鐘兩次，跟住再過咗一次水，先至再掉落啲水烚，食到一半發現有夠白色一節節嘅嘢，跟住就成兜掉咗喇，跟住幾年冇食過，前排先開始食返」。

•「我上星期都係烚嘅時候見到啲水勁多隻隻，同你嗰啲一樣㗎，浸洗嗰陣又唔多覺🤔」。

•「令我曾經廿年無再食西蘭花嘅原因係在公司飯堂食緊發現同啲花一樣密嘅青色肥蟲可能過百條🐛🐛🐛，有保護色咁！我已食咗幾十條！🤮🤮🤮」。

網民教10大滅蟲妙招

另有網民表示「我一向在外不吃西蘭花」，有人更直接「原地投降，以後唔食」。而面對蟲患，不少網民化身「滅蟲達人」，分享各式西蘭花洗滌妙招，包括：

1. 我會開大水將西蘭花倒轉沖一陣；我以前聽係唔好切，掉轉成棵沖流動水🤔。

2. 我會先用高壓龍頭噴洗，之後浸水3次，每次10分鐘即可。

3. 聽人講可以用貝殼粉。

4. 正常落鹽同油浸。你齋用水冇用。

5. 用鹽或食用梳打，浸10分鐘；用鹽水浸10分鐘啲蟲會跑出嚟㗎；浸嘅時候加鹽（去蟲）同梳打粉（去農藥）；我是鹽水浸...之後放落食物盒瘋狂搖😂😂通常搖3-5次好似都ok；用（食用蘇打粉）泡~泡完再洗~ ；梳打粉係洗菜好朋友。

6.切開，先用麵粉浸5分鐘，再用梳打粉浸5分鐘，再用流動水洗。不過小煩，所以一星期只會食一次西蘭花😂。

7. 先用麵粉乾洗，幾分鐘後用水冲，會帶走大部分昆蟲。再浸水，加醋，加鹽，20分鐘，再用清水冲幾次。切完用水+鹽+白醋，浸15分鐘再過水沖就ok。

8. 生粉水浸， 落啲生粉加水浸一陣，再重覆冲洗；落生粉水浸；我會放2-3匙豆粉（生粉）落水浸花椰菜/西蘭花🥦，浸5-10分鐘左右，有小昆蟲🦟🐛都會自己甩出。

9. 用食用鹼洗 （專洗蔬菜好乾淨）；用蔬菜清潔液清洗吧；我用植物降解洗潔精洗，好乾淨。

10. 用超聲波清洗機洗。

網民：西蘭花苗會易洗啲

另有人指出「西蘭花苗會易洗啲，可以加麵粉or（或）粟粉去浸一陣再沖洗」、「我上星期經歷同你一模一樣嘅事，沖水沖到我懷疑人生🥶，係咁諗自己依幾年到底食咗幾多蟲……然後我依家淨係買細細棵果啲西蘭花苗食🙈，試過浸幾次都無事，好似安心少少🤣」。

豁達網民：沖一沖就算

不過，也有人豁達地指出「我都經常食西蘭花，通常沖一沖就算，食咗咁多年都冇乜問題吖😅😅」、「完全唔介意，洗淨直接碌熟，煲水拎嚟浸鍋」、「一鑊熟，食落肚都係蛋白質，睇唔到當冇🤣」。

有網民追本溯源地指「擺太耐，啲蟲開始蛀，唔好要了」。

資料來源：cookaa.ss＠Threads

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