外賣蠔油時菜勁縮水？$24得6條菜心 餐廳強調分量正常 網民：街市$12兩斤｜Juicy叮

外賣蠔油時菜買著貴價菜心，打開餐盒驚見24元只得6條菜。反映分量少後，餐廳的回覆還強調「分量是正常出餐」。熟知菜價價位的網民指「街市12蚊兩斤😂一條友食足一星期都仲得」。詳情見下圖及下文：

外賣蠔油時菜勁縮水？$24得6條菜心 餐廳強調分量正常 網民：街市$12兩斤逐張睇↓↓↓↓

樓主：香港物價幾時變到咁

樓主早前在社交平台Threads上載相片發帖，留言指「香港物價幾時變到24蚊6條菜心？？」。

相中的半透明外賣餐盒內，薄薄醬油上僅躺有寥寥6條菜心，每條約有手指般長，菜葉也不多；除開價錢，平均4元一小條菜。

餐廳：蠔油時菜分量正常出餐

樓主另附蠔油時菜24元的外賣單據佐證，和外賣平台的回覆截圖——「感謝閣下的耐心等待，剛剛與商家聯繫核實了相關情況，餐廳表示蠔油時菜的分量是正常出餐的，望閣下諒解」。

對於樓主的質問，有人猜測「外賣？有人偷食」，或是「有10蚊係運費，有10蚊係平台費🤫」；有人則笑著提醒「重質不重量啊親」。

24元6條菜 網民：好過份

另有網民說出心底話，同情樓主的遭遇，認為此價格確實偏高，做法「好過份」；有類似經歷的網民卻指「我試過有次堂食得5條😅」。

熟行情的網民則提到「菜心苗，市價約HK$10/斤。份量少得可憐」、「街市12蚊兩斤😂一條友食足一星期都仲得」、「哩個價錢街市應該可以買到2斤」、「市價$12蚊兩斤菜菜心」、「去超市買，26蚊一包都多過佢⋯⋯」，甚至「食下午茶叫麵送一碟菜多過你」。

網民：出去食嘢叫菜智商稅

於是有網民感慨「外面食菜最唔抵，一個普通蒜蓉炒菜心都要$70-$80，反而兩餸飯，通常啲阿姐都會夾好多分量嘅菜」、「出去食嘢叫菜智商稅」。

有人嘗試公道地看待事件，指「菜唔貴，油價同燃油貴」、「一向菜都好貴，又要洗又易爛」，但還是認為「不過6條真係少咗啲」。最終，有網民總結事件為：「自己煮最平」。

資料來源：saudadez._＠Threads

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