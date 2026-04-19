堅尼地城堅離地怪事 1000蚊紙包香口膠隨地丟 跑友發現後咁樣忍痛處理｜Juicy叮

堅尼地城早前發生一宗堅離地豪氣怪事，一張金燦燦的千元大鈔像紙巾般，包著香口膠隨地丟棄。發現「寶藏」的跑友拿起證物拍照後，竟然忍痛地以一方法去處理。詳情見下圖及下文：

堅尼地城堅離地怪事 1000蚊紙包香口膠隨地丟 跑友發現後咁樣忍痛處理逐張睇↓↓↓↓

樓主：港島人係咪真係咁有錢

樓主昨天（18日）在社交平台Threads以「奇聞趣事」為題上載相片發帖，留言指「港島嘅人係咪真係有錢到咁？😅堅尼地城跑跑下步見到張1000蚊。紙原來有條友（有錢人）用咗嚟包香口膠。利申：放返咗喺地下😂」。

網民：成件事好怪

對於這宗金牛包香口膠怪事，有網民指「咁核突🤢，你（樓主）用手拎起咗已經好勇敢」。

另有人像偵探般分析事件，稱「咁有公德心包起嚿香口膠，但又隨地掉，好矛盾，而且而家都好少見人食香口膠，成件事好怪」、「$1000+香口膠+隨地棄置，成件事都好迷惑」、「一千蚊一粒香口膠，係我見過最貴嘅」。

也有人笑言「正常啊，堅尼地城吖嘛。如果唔係點堅離地」、「堅尼地城有堅離地人做堅離地嘅事」。

網民：飲醉咗呀？

網民紛推測丟錢者動機，最普遍的說法是「飲醉咗呀？」、「佢以為廁紙🤣🤣🤣」、「酒精係會令人變得豪爽，估計大概條友（有錢人）醉咗，以為$1000係廁紙，用咗嚟包香口膠」。

也有人諷刺地說「紙巾係窮人用」，或是「呢張金牛係佢張紙巾嚟啫， 平時佢袋定多幾包攞嚟抹鼻抹嘴🧻」，甚至估計物主「唔想專登搵垃圾桶掉，所以用1000（元紙幣）包住，希望發現的人可以幫手dum（掉）咗佢，呢$1000當小費」。

迷信網民：邊有咁大隻蛤乸

有網民則把事情說得有點玄妙，迷信地指「我成日覺得依啲街度嘅錢，係『厄運錢』、『袪病錢』，帶反屋企會將災難帶反屋企，從來唔執」、「唔好執，聽過有人執咗之後身體越嚟越差（有睇醫生搵唔到原因）後來知道係「被借運」，做咗好多嘢先搞返掂正常」。

有人好心提醒「邊有咁大隻蛤乸，有機會係邪術㗎，千祈唔好執呀」。有網民更分享個人經歷，自爆「試過執過5嚿，過兩日就結膜炎要睇醫生」。

網民：可能係假銀紙

不過，利字當頭，有網民把路不拾遺、拾金不昧的美德拋諸腦後，貪到出面牙養養地笑言「係我點都執，最多洗一洗佢」、「尊嚴係一千蚊面前唔應該有」、「比我老Ｘ都執，香口膠又唔係屎」、「唔係話香口膠，包咗屎我都執」。

還是有人正路地提出「原張拎去報失，3個月後心安理得地收👍」；另有人則冷靜估計，這張「可能係假銀紙」。

資料來源：cornergod2_hk＠Threads

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