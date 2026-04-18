天水圍銀髮族智慧出行 一招解決單邊孭袋跌膊問題 後生仔學起來 網民讚：懂得欣賞老友記｜Juicy叮

薑，還是越老越辣。單邊孭袋經常跌膊，有天水圍銀髮族示範一招智慧出行，輕鬆解決問題，連後生仔也都跟著學起來。網民指這種孭法相具智慧外，也讚賞後生仔「懂得欣賞老友記」。詳情見下圖及下文：

天水圍銀髮族智慧出行 一招解決單邊孭袋跌膊問題 後生仔學起來 網民讚：懂得欣賞老友記逐張睇↓↓↓↓

樓主：銀髮族係有啲料

樓主早前在社交平台Threads上載短片發帖，留言指「奇怪嘅男友😂😂😂，佢話婆婆咁樣呢個孭法相當之有智慧，銀髮族係有啲料」。

網民也力挺婆婆的孭袋方法，指「好正🤣」、「有時候老人家還是很有智慧的」，並細意分析指「單邊成日甩，咁樣仲穩陣」、「袋唔太重嘅話可以護脊🤟🏻」。

另有人指「呢種孭已有好一段歷史😂」，提醒「要條帶長啲先孭到😂」，同時讚揚樓主「懂得欣賞老友記👍🏻👍🏻👍🏻」。

網民發現另一亮點

網民在欣賞婆婆智慧出行的同時，也錯重點地發現了照片中的另一亮點——多位網民不約而同被背景中炸滿一樹的魚木花吸引，指：「（錯咗重點）棵樹好靚」、「錯重點，棵魚木開得勁靚✨」、「錯重點：好近距離嘅魚木花啊~」。

樓主也現身回應，指「每年春天都好期待」。另有好眼力的網民認出，現場為「天水圍❤️」、「頌富喎」、「我屋企樓下有智慧婆婆👵」。

回應欄還有彩蛋，有網民查問「有無行去婆婆前面俾佢睇下？😆」，樓主自爆「婆婆最尾有望住佢🤣」。

資料來源：nbgolok＠Threads

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