元朗婆婆問排骨價後皺眉 豬肉佬講一「四字詞」後半賣半送 網民查問地點向豬肉大哥致敬｜Juicy叮

元朗一位婆婆早前在街市查問排骨價格後皺眉，粗聲粗氣的豬肉佬見微知著，向婆婆講一「四字詞」後半賣半送。如此鐵漢柔情融化網民，紛查問地點要向這位豬肉大哥致敬。詳情見下圖及下文：

元朗婆婆問排骨價後皺眉 豬肉佬講一「四字詞」後咁樣做 網民查問地點向豬肉大哥致敬逐張睇↓↓↓↓

樓主：阿婆望住啲排骨望好耐

樓主早前在社交平台Threads發帖記錄了這一幕，留言指「工人病咗，自己今日去街市買餸，經過豬肉檔，見個阿婆望住啲排骨，望好耐，又摸吓銀包，猶豫未決」。

樓主觀察到婆婆「個袋好舊，手挽帶纏住膠紙」；而「檔口個豬肉佬，中年男人，滿臉鬚根，圍裙血跡斑斑」。

豬肉佬：呢幾嚿骨半賣半送

樓主引述現場情況——「（豬肉佬）聲粗：阿婆，要咩？阿婆細細聲問：『排骨幾錢斤？』豬肉佬報咗價。阿婆皺眉，轉身想走……豬肉佬突然叫住佢：喂，阿婆！今日收檔，呢幾嚿骨半賣半送，你攞返去煲湯啦」。

樓主接著指「（豬肉佬）佢包起排骨，塞俾阿婆。阿婆接過，連聲道謝，匆匆去也」。

樓主：叫工人多點幫襯佢

樓主感慨地表示「我睇住豬肉佬，其嘴角偷偷笑咗一下，然後繼續大聲叫賣。我影低咗舖頭張相，叫工人多點幫襯佢……🙏粗聲之中，自有柔情。善行不須張揚，天自記之🙏 」。

網民感動：鼻酸了~

網民都被豬肉佬的鐵漢柔情融化，大受感動，有人直言「鼻酸了~」，有人形容是「人間有愛！」、「鐵漢善心」、「粗漢柔情👍」、「真正 『鐵漢柔情』」、「硬漢柔情」、「善心好人一世快樂❤️❤️」、「見微知著，豬肉佬如此對老人家，佢應該係老實人」。

網民查問豬肉檔地點

有網民指「豬肉大哥 respect（尊敬）*人間有愛」、「有溫度🙌 街市睇到好多人生百態」、「久違了的人情味，香港仲有救❤️」，並引用周星馳在電影《國產凌凌漆》內的經典豬肉佬造型指「呢啲先係玉樹臨風嘅豬肉佬」。

在回應網民「邊度呀」的查問時，樓主作「統一回覆」，稱「係（元朗）合益街市，大家有緣就遇到㗎啦！ 🙏🏻這篇文章嘅關鍵係想大家將善意傳播出去！🌈🌈無需要係專對於某一間店舖或者某一個人」。

資料來源：lifeandstars64＠Threads

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