天降「鑽石」 港男直擊南丫島落雹：嘩～落冰喎呢度，烹烹聲喎！ 天文台解構落雹成因｜Juicy叮

本港昨天（17日）下班繁忙時間風雲色變，天文台一度發出黃色暴雨警告信號，並於下午約5時在離島區錄得冰雹報告。有港男在南丫島遇上落雹奇景，拍片直擊，緊張地指「嘩～落冰喎呢度，烹烹聲喎！」，並展示一顆狀如鑽石的冰雹。詳情見下圖及下文：

天降「鑽石」 港男直擊南丫島落雹：嘩～落冰喎呢度，烹烹聲喎！ 天文台解構落雹成因逐張睇↓↓↓↓

樓主：好彩走得快

樓主昨日在社交平台Threads以「落雹」為題上載短片發帖，留言指「好彩走得快，唔係濕鬼晒🌧️⛈️」。現場以地盤作背景，工人接著一顆冰雹展示一輪後拋掉，短片同時錄到冰雹打下地盤臨時建築物時傳出的「烹烹」聲。網民在回應欄查問「邊區？」，樓主回應指是「南丫島」，並認同網民所言「有行雷𠻹呀」。

天文台：市民喺離島區影到冰雹

天文台昨晚亦於社交平台facebook轉載網民的直擊短片發帖，指「今日（17日）下午大約5點，我哋接獲市民報告，喺離島區影到冰雹！睇返雷達圖，嗰段時間香港南部有強烈回波出現」。

天文台官網的「學習」「教育資源」欄目，2020年時曾詳細解構「冰雹與鈎狀回波」的關係。

天文台：落雹在香港並不常見

天文台當時在文章中指出「落雹是一種自然現象，在香港並不常見，平均每一至兩年才出現一次。較大的冰雹會破壞農作物，打破窗戶，溫室玻璃和汽車擋風玻璃等。

天文台當時引述數據稱「在過去二十年（2000年1月至2020年8月），香港共有11日錄得冰雹報告。近年本地較大規模落雹的一次，發生於2014年3月30日晚上。當晚受低壓槽影響，香港廣泛地區出現滂沱大雨及強烈雷暴並伴隨落雹，天文台更需要發出黑色暴雨警告信號。在暴雨期間，天文台收到本港多處地區的冰雹報告，大部分報告的冰雹大小約 20 至 30 毫米（圖一）」。

天文台解釋表示，「冰雹是強雷暴中產生的大冰粒。強雷暴出現時，大氣的垂直運動十分猛烈。由於大氣對流層的溫度一般隨高度增加而下降，當較暖濕空氣上升時，空氣中的水分會遇冷凝結。由於上升氣流猛烈，水汽會被帶到凍結層以上並不斷打滾，凝結成冰粒。打滾過程冰粒不斷吸收水分，像＂雪球＂般越滾越大，最後當上升氣流不能再承托冰粒重量時，這些超重的冰粒便會跌落地面，形成落雹（圖二）」。

天文台：冰雹形成於強雷暴中

天文台續提到「鈎狀回波」，表示「天氣雷達是天文台監測冰雹的主要工具，雷達圖所顯示的回波反射率及其形狀為識別冰雹提供了重要線索。冰雹形成於強雷暴中，在雷達圖中除了有很強的回波反射率外，有時甚至會出現一種呈＂鈎＂狀的回波結構，稱為「鈎狀回波」，如2014年3月30日晚上的雷達圖便出現了清晰可見的鈎狀回波特徵（圖三）」。

天文台接著稱「鈎狀回波是超級單體雷暴的一個重要特徵，代表與強雷暴相關的積雨雲發展已經相當旺盛。此時積雨雲中強勁的上升氣流甚至令雨水無法落到地面，導致底層出現弱回波區，＂鈎＂狀的回波結構便因而形成。除了冰雹及強雷暴外，鈎狀回波有時更伴隨龍捲風或水龍捲的出現，是一種代表破壞性極強的回波特徵。大家如果以後在雷達圖中發現鈎狀回波有機會影響自己時，切記要避之則吉，特別若是身處戶外的話，應立即躲入堅固的建築物內」。

天文台重申，「鈎狀回波與冰雹的出現有一定關聯性，但亦非必然，不是每次有鈎狀回波就表示有冰雹，反之亦然。預報員需要綜合眾多的觀測去判斷落雹的可能性，例如天文台近年添置的大老山雙偏振S波段多普勒天氣雷達（圖四），便大大提升了監測冰雹的能力」。

天文台：冰雹與鈎狀回波

資料來源：cyru57ang＠Threads和香港天文台 HKO＠facebook

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