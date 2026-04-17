喺自己屋苑做保安好爽？ 網民細數絕世筍工優點 有人因一理由力排眾議｜Juicy叮

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喺自己屋苑做保安好爽？ 網民細數絕世筍工優點 有人因一理由力排眾議逐張睇↓↓↓↓

樓主：細個有這個諗法

樓主日前（15日）在社交平台Threads發帖，留言回憶起兒時的一個「美好」想像——「細個有個諗法：喺自己屋苑入邊做保安好似都幾爽」。

網民：樓下大堂冷氣涼過屋企

樓主似乎說出了不少網民的心聲，大家對這種「家門口」的工作表現出極大的嚮往。有人表示「到而家都係咁諗，樓下大堂個冷氣仲涼過我屋企💀💀💀」。

有人慷慨分享類似的親身經歷，自爆「以前返過一份工係正屋企同一條街，3分鐘就到那隻，真係唔錯，上下班唔使迫車又唔驚遲到，每日壓線返到就可以，中午可以返屋企食飯😂」。

網民：近近哋慳時間

其他網民也表示：「近近哋，慳時間，我都有咁諗過」、「唔係講笑，我都有呢個諗法，瞓醒就落樓下返工，仲可以返屋企食飯 😂」、「連車錢都慳返」、「8:30開工，8:29出門口👍」。

有網民認為這份工作對於退休人士而言，也是不錯的選擇：「退休工其實好爽，又有得巡吓樓郁吓」。甚至有網民提出「做屋苑會所嗰啲Reception（接待）正 ，平日都冇乜人，返工時間朝九晚五咁樣，又唔使返半夜」。

網民：地址係自己屋苑唔會請

雖然網民細數好處，但有人卻對這份很多人認為很愜意的工作潑冷水。當中有人直接提到物業管理公司普遍存在「潛規則」，根本不會聘請所屬屋苑的住客擔任保安。

有網民表示：「問過樓下個保安，地址係自己屋苑唔會請，一係搵隔離屋苑，一係報另一個地址」，有人回應時也證實：「Apply（申請）過但我係住客，唔可以」。另有人詳細解釋：「潛規則係唔可以咁做，起碼請你嗰時你唔可以喺度住，隔籬樓都唔得」。

網民反駁「潛規則」

有網民卻分享實際案例反駁「潛規則」：「吓？唔係好正常啫咩，我樓下早更同夜更保安都係住我哋屋苑」、「我屋企樓下就有個保安就係咁，佢做咗十幾年了」、「已經有人做緊，我屋苑保安係咁，佢放假又見到佢知住呢度」。

不過，即使應聘成功，這種「住客兼保安」的雙重身份也可能帶來許多人情世故上的困擾，有網民便簡潔地指出：「咁先唔好」，有人更加笑言「投訴自己」。還有人具體地稱：「如果我係住客同時又識你，咁你當緊值嘅時候做得唔好我應唔應該Ｘ你好😂」。

網民：我覺得係會幾尷尬

更有網民詳細描繪了這種「尷尬」：「住呢度有個業主間中會客串下做樓下看更，但佢應該係搵唔到替更先自己上陣，總之農曆年佢唔會做替更。不過我覺得係會幾尷尬，因為唔係個個住客都咁好相處，有牙齒印就好麻煩，就算放咗工，人地都會當你開工無著制服投訴你。」

網民：悶爆！

更有人擔憂：「有冇唸過你放緊假，或者放咗工瞓緊覺有機會被鄰居拍門，可能係有嘢想你幫手，甚至係投訴😂😂 我信呢個世界有啲咁嘅人」、「半夜有咩事敲你門搵你幫手🤡」。

還有網民認為「生活嚟嚟去去都走唔出一幢大廈，真係爽咩？」，而且這份工作「高工時，低人工」又「悶爆！」。

資料來源：fp_teens＠Threads

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