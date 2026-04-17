港鐵羅湖站大叔當眾向路軌小便 關車門一刻險遭月台幕門夾 網民怒斥不要臉｜Juicy叮

港鐵東鐵綫羅湖站一名大叔，懷疑趁車門和幕門一同開啟的瞬間，當眾危站幕門旁向路軌小便，「灌溉」後剛好遇上關車門一刻，險遭準備關上的月台幕門夾著。網民對此絕不同情，怒斥其缺德行為不要臉。詳情見下圖及下文：

羅湖站大叔當眾向路軌小便 關車門一刻險遭月台幕門夾 網民怒斥不要臉逐張睇↓↓↓↓

樓主：阿伯火車小便被門夾

樓主今天（17日）在社交平台Threads以「香港🇭🇰」為題上載短片發帖，留言指「阿伯火車小便被門夾原片」。

片中見到列車內的顯示屏打出羅湖站字樣，帶同行李箱的斜孭袋大叔，在人來人往的月台上，趁車門和幕門一同開啟時，缺德地在列車與月台間之空隙向路軌小便。由於太過專注，大叔無留意幕門關上，幸而剛好完事，順勢後退脫險，免卻被夾。而事發時，列車另一邊車門外，有其他乘客在候車。

網民：真係有人咁猖狂

看過短片後，有網民指「睇第二次先原來見到佢屙尿」、「見到條水柱🤬」，直呼「好核突」、「咁變態」、「有無急到咁 🤢🤮」，難以置信地表示「真係有人咁猖狂」，感慨「時代進步，人類退步🤡」。

對於大叔的缺德行為，網民極度不滿作出強烈譴責，質疑大叔為何不在車站內使用洗手間，卻選擇隨處便溺，指「站入面有廁所，都要隨地屙」、「香港咁細，好難搵廁所咩」、「大佬啊，搵個廁所有冇咁難啊」、「有這麼急？」、「可以小便嘅地方係你意想唔到」。

有人理性地分析，直言「要解釋就忍唔到，要指責就貪方便、懶、無公德、無教養」，並建議「😟如果出街忍唔到，不如買成人尿片啦！咁樣真係好唔衛生」、「強烈要求廣播加一句~不要隨處便溺」。

網民擔心佢觸電

有充滿危機意識的網民則「擔心佢觸電，下次小心，好多東鐵站都有廁所」、「真猛不怕觸電」。

還有人錯重點，留意大叔的新淨波鞋，指「伯伯， 你對鞋⋯⋯ 唔驚整污糟咩？😂😂😂好貴㗎喎」。又由於場面太誇張，有網民難免懷疑這段為「AI?（人工智能）」短片。

資料來源：goodluck_studio_＠Threads

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