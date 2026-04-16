公屋「音畜」鄰居滋擾10年終搬走！事主窮盡方法終靠「這樣」令惡鄰消失：冇諗過！｜Juicy叮

入住公屋最擔心遇上怪鄰居，有公屋住戶發文，控訴與家人長達10多年來，一直活在鄰居帶來的噪音和滋擾當中，身心俱疲，近日「惡鄰」終於搬走，樓主感覺重獲新生，直呼「我哋一家人等咗呢一日等咗好多年」，網民紛紛湧入求教「整走」惡鄰有何秘技，獲得意想不到的回覆。

忍足十年！公屋戶靠「逆向操作」令惡鄰消失 驚訝：冇諗過！

這位與家人同住公屋的網民，在帖文中表示，自己的青春並非在讀書玩樂中愉快度過，反而是「喺噪音、言語暴力同無止境嘅恐懼中捱過」。他口中的「童年陰影」，正是一牆之隔的「好鄰居」。

事主：10年青春恐懼中度過 噪音、監視無日無之

樓主憶述，一家人長期忍受著「大力砰門聲、無間斷嘅噪音」，對方更裝設CCTV及門鐘cam，「每日出入都好似俾人監視住咁」。帖文附上的相片，清楚記錄了這場抗爭的「before」與「after」。其中一張照片可見，樓主家門外的走廊，在鄰居搬走前，對方在門外設置了香爐，更掛上樓主父母的相片每日裝香拜祭的相片，氣氛詭異；但在鄰居搬走後，走廊終於回復清爽整潔。

另一張照片，是從閉路電視角度拍攝，見到該名男子彎身似在在門外「裝香」，而在鄰居搬離後，同一角度的走廊空空如也，樓主終於迎來了平靜。

樓主坦言，多年來窮盡了一切方法，包括試過忍耐、溝通、報警、求助房署、報《東張西望》，甚至對簿公堂，但最讓他們一家開心的，莫過於對方終於搬走。「我同屋企人終於可以安安樂樂瞓覺」，「終於可以自由出入，唔使再驚俾人突然大力砰門嚇親」，「呢種解脫真係難以形容」。樓主最後更向已搬走的鄰居喊話：「拜拜喇Kam L，去到新地方，記住乖乖地唔好再做『音畜』滋擾其他人。」

網民好奇「點整走佢」？樓主驚訝「無諗過」

帖文引來大量網民共鳴，不少網民分享自己遇上「瘋狂鄰居」的慘痛經歷，樓主在與網民的互動中，透露了更多辛酸細節。他慨嘆，母親因為長期的滋擾，被「搞到有焦慮同抑鬱」。

有網民好奇樓主最終是如何「整走」惡鄰，並建議將事件鬧大，例如報《東張西望》「將呢d人渣釘係恥辱柱」。對此，樓主坦言，其實「幾年前有報過東張」，但似乎未有實質作用。而對於鄰居最終搬走，他澄清：「利申返：冇做任何嘢，我都冇諗過佢會搬走，我剩係覺得好開心！！！」這場長達十年的抗爭，最終竟是以一個意想不到的方式迎來終結。

面對鄰居的噪音，樓主表示，曾自費「整咗隔音棉」，沒想到對方竟無賴到去投訴隔音棉，讓他大感無奈：「唔係佢哋咁嘈我使乜要整？」樓主又指，鄰居雖然是滋擾的始作俑者，卻反過來「講到自己好可憐佢先係受害人咁」，搬走時更聲稱是「俾我哋滋擾到頂唔順所以要搬」。

網民搞笑倡設「惡人島」圍爐互片

有網民無奈表示：「喺香港做Ｘ街先至最開心，咩報應後果乜乜乜，玩嘢玩到個人悶都未必見到」，樓主也無奈認同「其實真係」。

有網民則提出極具創意的搞笑建議：「......搵個島，安排呢d kam L一齊住，睇下佢地邊個笑到最後」，樓主回應笑言自己「細個已經咁諗」，讓他們「喺入面互片，唔好搞我哋依啲正常人」。

雖然惡鄰已搬，但有網民擔心「佢地搬走左即係有其他受害者將會出現」。對此，樓主表示，希望對方在新環境能夠「生生性性乖啲」。對樓主一家而言，這場持續了十多年的惡夢終於結束，迎來的是久違的安寧：「依家睡眠質素好咗，終於可以一覺瞓天光」。

現行機制，如接獲公屋租戶受到鄰居滋擾的投訴，房屋署會馬上派員到場展開調查，透過現場視察、詢問有關人士及／或拍攝照片以收集證據。如滋擾行為證實屬於扣分制下的不當行為，房屋署會視乎違規性質，按扣分制的機制向違規租戶發出警告或即時扣分，嚴重個案會被終止租約及收回單位。

來源：ourgoodneighbours＠Threads