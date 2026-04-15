「關愛座」新現象 老人家避開唔坐？ 網民引述長者解釋 原來有一大心酸原因｜Juicy叮

有細心乘客發現公共交通工具的「關愛座」有新現象，指有長者刻意避開「關愛座」轉坐普通位。有網民引述長者解釋，原來當中涉及一心酸原因。詳情見下圖及下文：

「關愛座」新現象 老人家避開唔坐？ 網民引述長者解釋 原來有一大心酸原因逐張睇↓↓↓↓

樓主好奇「咩玩法？」

樓主早前在社交平台Threads發帖，留言指「發現好多老人家都避開關愛座⋯⋯起身轉普通座位⋯⋯咩玩法？」。

樓主充滿疑惑的提問，即引起不少網民共鳴，並分享自己的見解和經歷。有港鐵乘客附和稱「我見過個老人家原本行緊埋去，一見到係關愛座直頭彈開，再行去第卡……」。

網民疑「不認老」

不少網民認為長者避坐關愛座是源於一種「不認老」心態。有人作詳盡解釋，指「佢哋以為唔坐關愛座代表身體機能／年齡仲係好後生」。

有人更笑言「初級老人要讓高級老人」，說白一點便是「留給更需要的人」，指「好多人覺得自己仲可以，關愛座可以留俾更需要嘅人」；有人笑著排比「65歲唔坐，驚70歲嘅要求讓座、70歲唔坐，驚75歲嘅要求讓座、75歲唔坐，驚80歲嘅要求讓座」。

網民引述長者：留給更需要的人

有網民更加強調「唔係咁多60+的自認老人」，甚至有人分享「我老竇75歲但係佢唔覺得自己係老人家囉，成日讓座俾人」。

有網民連隨留言證實這想法，稱：「係，見過，有啲話留返俾有需要嘅人坐，上咗上層或去後面」。

另有網民重提了「關愛座」的定義，指「關愛座唔係指定老人家年紀大嘅人坐，係俾啲有需要嘅人優先坐」，指出其涵蓋範圍更廣，包括孕婦、傷殘人士等。於是有人揚言「我是傷殘津貼受助人，所以我一定坐關愛座」。

網民料因座位設計問題

還部分網民指出，關愛座本身設計也可能成為長者避坐的原因。有人解釋，「巴士情況明顯啲，問過啲年長人士，關愛座雖然靠近落車門，但『坐』低咗一級，對部分老人嚟講坐低咗，要好吃力先至企得返喺身」；另有網民坦言「嫌巴士啲關愛座頂腳囉」。

資料來源：tevylui＠Threads

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