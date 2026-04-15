新手公屋戶求教：廚房點樣整會實用啲？ 好心網民發AI圖幫手 靚到似私樓｜Juicy叮

有新手公屋戶收樓後求教，上載清水廚房照片徵詢網民意見——「請問呢個廚房點樣整會實用啲？🙏」。有好心網民發AI（人工智能）設計圖幫忙，一個轉身便靚到似私樓廚房；這位好心網民接著更手把手教路生成AI圖的方法，相當實用。詳情見下圖及下文：

新手公屋戶求教：廚房點樣整會實用啲？ 好心網民發AI圖幫手 靚到似私樓逐張睇↓↓↓↓

樓主：廚房點樣整會實用啲

匿名的樓主日前在社交平台facebook群組「香港公營房屋討論區(FB版) 公屋 居屋 綠置居 租置 房協 簡約公屋 裝修 傢俬 平面圖 滿田邨 翔東邨 雋東邨 彩石邨 曉茵邨 古雋邨 鳳凰嶺邨」上載相片發帖，留言指「請問呢個廚房點樣整會實用啲？🙏」。

網民改做睡、房柴房

網民替人作嫁衣裳，興致勃勃熱烈迴響，留言區充滿五花八門的建議，有人搞笑、有人認真，有人更好心地請AI幫忙設計，亮出的設計圖媲美私樓。

當中，有搞笑的網民建議直接「改做睡房，然後租出去。攞啲租金落街食」；有人發揮天馬行空的想像力，笑言不如「改造成柴房...之後請個丫鬟...嘿嘿嘿」，但前提是「要喺雪山用醬板鴨救咗隻狐狸先」；另有人發揮創意，建議「放多張上下格床」、「前面放張食飯枱，當櫈坐都唔錯😂」。

網民認真提專業建議

還是有人認真地提出專業建議——「層架+牆身吊櫃，咁似葵盛西」、「做高低枱面，一邊做鋅盤，另一邊擺煮食爐，上面吊櫃，如果你有成個廚房圖則我可以俾更多設計建議你」；有人則復古地建議「買兩個火水爐」。

有好心的網民更加熱心地找AI幫忙設計，上載的AI設計圖不但美輪美奐，陳設媲美私樓，且還意外地引發了關於如何生成AI設計圖的討論。

AI生成圖 網民查問點做㗎？

有人對AI表示好奇，詢問「點做㗎！！！教我！！真心！！」，好心網民回應時解釋了「AI生成圖，真實要度尺先知做唔做到」，並指導如何透過Google的AI模式生成設計圖：

•「哈，十分簡單，去Google選AI模式，俾幅相佢（編按：把相片拉入對話框，見附圖），再俾指令佢你想點設計，叫佢生成圖，就ok」。

•「我只係好簡單講出想幅相邊個位做吊櫃，邊個位抽氣扇及做L型枱面櫃配單頭爐，佢就生成圖俾我」。

資料來源：香港公營房屋討論區(FB版)

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