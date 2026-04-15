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ATM旁疑遇「新型換錢黨」 差一步中伏！ 一原因求換錢 網民嘲「夠癲」教路甩身｜Juicy叮

時事熱話
更新時間：10:44 2026-04-15 HKT
發佈時間：10:44 2026-04-15 HKT

差一步中伏！ATM（自動櫃員機）旁疑遇「新型換錢黨」。一名正使用自助存錢服務的心急人突然轉身，以一原因向附近的路人要求換錢。奇怪舉動被網民狂嘲「夠癲」，並教路如何甩身。詳情見下圖及下文：

ATM旁疑遇「新型換錢黨」 差一步中伏！ 一原因求換錢 網民嘲「夠癲」教路甩身逐張睇↓↓↓↓

樓主高度警戒

樓主日前在社交平台Threads以「櫃員機」為題發帖，留言指「 頭先喺 ATM撳錢，隔離條友張500蚊入落好多次部ATM都唔接受，竟然問附近啲人同佢換，我點知你嗰張係咪假鈔」。

對面如此奇葩要求，網民都認同樓主的高度戒心，有人指「我唔理張500蚊係真係假，但睇住部機唔Accept（接受）就點都唔會換」。另有人指「今時今日詐騙咁盛行，去拎個郵件都可以係詐騙，有人同你換錢居然防都唔防😂」。

網民：可能係偽鈔或賊贓

還有細心的網民補充另一種風險，指樓主「做得啱呀，可能係偽鈔，可能係賊贓，一定唔會同佢換」。

撇除金錢真偽，有網民針對批評這位心急人的行為，指「自己入唔到要人哋換張俾佢？夠癲！咁都問得出」；也有人認為「部機唔收未必係假，不過問人換都幾黐線，肯換果個就真係傻」，有人更加直言「同佢換嘅都係低能」。

網民：叫佢去銀行櫃枱換

除了拒絕換錢，網民也提出其他應對方式。有人嘲諷「櫃員機都唔收 憑咩覺得人哋會收😂😂去銀行換囉」；有人提出務實建議：「叫佢去銀行櫃枱換」。

不過有人體諒地指「試咗幾次唔得就換過張入先係正確做法，唔係一定假先入唔到」。更有網民提供小妙招：「銀紙太直可以揸皺佢，打返直再試」。

資料來源：ty_takyu＠Threads

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