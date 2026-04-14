估你唔到！儲10年嘉頓「麵包扣」釣出神級用途 網民驚覺：當垃圾就走寶｜Juicy叮

食完麵包你會丟掉「麵包扣」嗎？有港人昨日（13日）在社交平台分享約十年儲存嘉頓麵包封口膠扣的奇特癖好，這個無心插柳的分享，不僅引爆網絡共鳴，更意外釣出一眾同好，更揭露出神級用途，將平平無奇的麵包扣「升呢」成實用神器和藝術品，令不少網民嘖嘖稱奇，驚呼：「原來麵包扣唔止係垃圾！」

儲10年嘉頓麵包扣！奇特癖好引爆共鳴 創意用途大解放：唔止係垃圾！

樓主在社交平台發布帖文：「食咗好多年嘉頓麵包，儲下一個麵包扣，儲下又一個」，樓主不單hashtag嘉頓麵包，並附上兩張極其「壯觀」的相片。從相中可見，一個透明膠袋內裝滿了數以百計、五顏六色的嘉頓麵包扣，堆積如山，色彩繽紛，猶如一座小山丘。

十年堅持 儲起成袋「嘉頓回憶」

帖文旋即引來大量網民圍觀，紛紛表示震驚：「大癲！」、「好壯觀」。面對網民的好奇，樓主坦言這個習慣已持續「差唔多十年」，但被問到當初為何開始儲時，他卻笑言：「唔記得當時點解開始儲」、「我都唔知點解當初會開始儲起啲扣」。

他透露這些麵包扣主要來自嘉頓的方包、麥方包、英式鬆餅和漢堡包，並表示未來「會呀」繼續儲下去。

「儲嚟有乜用？」 創意回應將「廢物」變寶

雖然樓主笑稱儲起麵包扣「無架」，表示無特定用途，但一眾網民卻腦洞大開，為麵包扣發掘出無限可能，甚至有「同好」已經付諸實行。有網民建議：「咁多色，可以砌到一幅畫之類，掛喺屋企都型喎，即時升級成藝術品」，樓主也大讚：「呢個提議又幾好。」

最引人共鳴的，是麵包扣的「Upcycle」（升級再造）潛力，一位醒目網民分享了自己的實用妙法，並上載圖片，原來麵包扣是電線收納神器！她說：「用嚟扣喺拖板上面嘅插頭，喺背面寫上電器名稱，一睇就知道係乜嘢電器！」，這個生活智慧讓大批網民高呼「學到嘢了！」。

同道中人紛現身 另類「傳家寶」大比拼

帖文最有趣的地方，是釣出了許多擁有同樣奇特癖好的「同道中人」，不少網民紛紛上載自己的收藏品，展示這份「堅持」並不孤單，有網民展示相片，見到他同樣將麵包扣當成裝飾品，整齊地釘在水松板上；有網民亦分享自己儲起的兩大袋麵包扣，更從中找到一枚2012年的「古董」。

更令人驚喜的是，有網民分享了另一種驚人收藏，該網民上載了一張手持巨型金球的相片，並寫道：「我家人愛吃金莎，多年來嘅金莎包裝紙，變成一粒大金莎波波」，樓主看到後也驚嘆：「又幾特別，無諗到，好似個月亮」。

有網民擔心樓主的珍藏將來會被子孫當成「儲垃圾」，樓主則幽默地說：「我將來應該無酸（孫）仔酸（孫）女」。

來源：lung_jai123＠Threads