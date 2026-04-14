港女深圳搭的士漏手機慘被「玩殘」？中伏爆司機「隱藏玩法」 結局神反轉｜Juicy叮

北上消費要小心！有港女在社交平台分享在深圳搭的士時，朋友遺失手機，竟引發一場被司機惡意舉報至WeChat停權、疑似被勒索的「噩夢」。事件過程曲折離奇，網民反應兩極，有人怒斥司機設局，亦有人狠批失主是「西客」，事件完整始末如下：

港女深圳搭的士中伏 漏手機被司機「玩殘」？

女事主在帖文中表示，與朋友在深圳回港時，為求方便在路邊隨意截停一架「藍的」，未有選用網約車。到達羅湖口岸後，朋友才驚覺手機遺留在車上。樓主在帖文中開宗明義寫道：「警世！！北上有得call車就call車」，顯然這次經歷讓她一額汗。

噩夢開端：一通無人接聽的電話

兩人隨即在深圳報警求助，警方透過閉路電視鎖定涉事車輛，但聯絡司機的過程卻一波三折。樓主憶述，致電的士總台一個多小時都無人接聽，好不容易聯絡上司機，客服卻無故掛斷電話。

無計可施下，兩人只好先行返港，並根據深圳警方提供的電話號碼，嘗試用WeChat聯絡司機。樓主禮貌地問：「您好，可以麻煩你搵下座位同地下嗎？」沒想到換來的卻是司機極不耐煩的咆哮：「冇啊冇啊！都話搵咗冇咯！偷你電話做咩？？？你宜家搞到我公司同公安都打俾我！」語畢便掛斷電話。

更離奇的是，樓主隨後發現自己的WeChat帳戶竟被司機惡意舉報，導致社交功能被暫停一日。從樓主上載的截圖可見，WeChat安全提醒指其帳戶「由於騷擾/虛假行銷/欺詐等違規行為，目前無法使用所有社交場景」，停權至2026年4月。幸好，WeChat Pay的付款功能未受影響。

峰迴路轉：手機「失而復得」卻索價¥168

正當兩人以為手機凍過水之際，劇情卻迎來反轉。司機在舉報樓主後，竟「搵返」手機。樓主上載了多張與深圳一名警察的對話截圖，還原了警方介入的詳細過程。

截圖中，警員起初轉述司機稱：「聯繫上司機了，司機說當時下了高速他就停車找了，沒有找到」，並建議樓主嘗試致電手機。樓主心急如焚，請求警方讓司機再仔細尋找，更表示：「就算要加錢也沒關係，但是最重要的是能找回來」。

其後，警員回覆「好消息，手機找到了」，但同時轉達了司機的要求。警員在語音訊息中表示，已代為協調，向司機提議「給個吉利數字，就是說168吧」，作為司機將手機送回的「好處費」。

結局：支付¥280車費 樓主：不滿的是態度

事件最終順利解決，樓主在更新帖文中交代，最後有支付司機費用，並非當初協商的168元，而是按司機來回車程的跳錶價格支付了280元人民幣。

樓主強調，發文並非不願意付錢，而是不滿司機的處理手法和態度。她寫道：「純粹唔滿意佢嘅態度（唔承認部機係佢手上＆約好咗一點又拖到五點）」，直指司機不僅一開始矢口否認，更將約定好的下午一點交收，拖延至傍晚五點才出現。

網民熱議：司機貪得無厭？失主理虧在先？

這則「警世文」引發熱烈迴響，網民意見兩極，不少網民認為樓主及其朋友才是問題根源，直斥其為「西客」：「任何時候自己漏低嘢，對方都無責任幫你反轉㗎車搵」、「你呢篇警世文係應該叫人保管好自己財物」。這類意見認為，司機花時間精神送回手機，收取車馬費合情合理，面對網民們的評批，就連樓主本人也回覆承認：「我都覺價錢合理嘅，但係純粹真係接受唔到佢啲態度。」

另一派網民則力撐樓主，認為司機的行為極有問題，有網民指出，樓主當初乘搭的車程，用網約車App估算只需17元，但「藍的」司機卻收了40多元，有「劏客」之嫌。而司機起初否認、後來又索取高額費用，更惡意舉報失主，行徑實在可疑。

樓主在回應網民留言時，不斷澄清自己和朋友全程都「好客氣」，並沒有與司機爭吵，只是無法接受對方「一開始冇承認到部電話喺佢度，最後問返警察佢自己又認其實一開始佢有搵到」。

來源：sa0.ori_＠Threads