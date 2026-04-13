清明回鄉拜山獲祖先庇佑？ 買六合彩電腦飛中三獎贏7萬元 幸運兒曬獎金爆幸運投注站地點｜Juicy叮

清明節回鄉拜山獲祖先庇佑？一名幸運兒買六合彩電腦飛差一個字便可以退休，中5個字獲三獎贏71510元，在網上大曬獎金的同時，還透露幸運投注站位置，「希望大家接好運」。事件結尾有彩蛋，相隔兩期後，這名好心幸運兒買的另一張電腦飛也有驚喜，可謂好運連連。詳情見下圖及下文：

清明回鄉拜山獲祖先庇佑？ 買六合彩電腦飛中三獎贏7萬元 幸運兒曬獎金爆幸運投注站地點詳情逐張睇↓↓↓↓

樓主：差一個字就退休

難掩喜悅的樓主本月7日在社交平台facebook群組「齊齊研究六合彩！」上載相片發帖，留言指「清明返鄉下拜山，即刻中，差一個字就退休了，希望大家接好運」。

相中見到樓主中了六合彩復活節金多寶三獎。樓主買20元電腦飛，當中的第一注為10、20、28、32、35、45；這期的攪珠結果為20、28、32、35、40、45，特別號碼43，即中了20、28、32、35、45共5字。這期的三獎共有225.5注中，每注派71510元。

網民：祖先庇佑中六合彩

不少回應的網民直言是「祖先庇佑中六合彩🤗🤗🤗」、「果然係太公保佑」，並提醒「記得燒豬還神謝祖先！😁😁😁」、「記得買燒豬🤣」。

不少網民均希望能夠沾上這份喜氣，接好這份幸運，留言欄充滿「恭喜恭喜」、「接好運」、「好好運」等祝福語，更有人指「嘩！ 好勁，電腦飛差一個字，接好運！！」；樓主也現身回應——「多謝各位祝福，希望下一個幸運兒就是你」。

樓主透露幸運投注站位置

面對網民追問「請問喺邊間投註站買？」、「恭喜，大佬邊間投注站買🙏」、「我很好奇一下你喺邊一個投注站買的？」時，樓主在留言欄作作統一回覆，稱「長沙灣（順寧道）投注站買的」，滿足了大家的好奇心。

樓主好運連連自爆彩蛋

事件還有彩蛋，樓主好運連連，自爆相隔兩期後「再中安慰獎😌」，上載的另一張電腦飛，中了4月11日開彩第26/039期六合彩3個字（獎金40大元），獲網民大讚「勁！好運陸續有嚟！」。

資料來源：Robert HO＠facebook齊齊研究六合彩！

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