闖墓地偷吃清明祭品 野豬滋味食到JapJap聲 修樹工人講出墳場祭品去向真相｜Juicy叮

一隻大膽野豬闖入墓地，滋味偷吃豐富的清明祭品，投入食到JapJap聲的一刻被路人拍片直擊。有網民提醒應自行清理祭品，另有人則認為「唔好同豬計較」；有修樹工人更加爆出墳場祭品去向的終極真相。詳情見下圖及下文：

闖墓地偷吃清明祭品 野豬滋味食到JapJap聲 修樹工人講出墳場祭品去向真相逐張睇↓↓↓↓

樓主：拜祭後拿走祭品好啲

樓主昨天（11日）在社交平台Threads上載短片發帖，留言指「清明偶然見到🐗🐷食他人留低嘅祭品，食到JapJap聲，野豬食燒豬野餐。大家拜祭先人後，都係拿走祭品會好啲」。

雖然樓主和不少網民都笑指野豬食燒豬，但有網民根據短片內容提醒，「佢只係食緊個飽（編按：疑似發糕），啲燒肉跌晒喺旁邊」。

網民：食晒唔浪費最好

對於野豬大快朵頤地享用祭品，不少網民同情地表示「🙏如果影響唔到人，算啦！」、「由得佢食啦，食晒唔浪費最好！」、「俾豬仔食下啦，唔好趕盡殺絕🥺」、「唔要嘅嘢，咪由得佢食囉，做人大方啲好」，認為「唔好同豬計較」。

不少網民認同「食物唔好浪費，留俾啲野生動物都係一件好事」，並為野豬吃得開心而欣慰：「睇到隻野豬食到JapJap咁開心，平時野豬都好慘，難得有嘢食，先人食完就到野豬食，又唔使浪費食物幾好呀」。更有網民明言，「其實墳場係流浪動物兵家必爭之地，牠們享用啲祭品係正常」。

有人幽默地表示「有乜問题呀？幫你地積福兼清理啲祭品唔收你服務費咪便宜咗你啦」。另有人關注環境與安全，附和樓主的「都係拿走祭品會好啲」建議，支持帶走祭品，指「拜完清理乾淨先啱」。

前墳場修樹工人爆祭品去向

另有網民從不同角度揭示祭品去向。其中一位自稱「曾經係喺墳場嘅修樹工人」的網民現身說法，稱「我想講，你哋放喺先人墳前嘅祭品，只要你哋離開墳場之後，係會有外判清潔工人確定好無人之後，拎返去自己食或即日做午餐，所以有無野豬其實無分別」。

另有人總結「其實拜完山，若然你有食物留低，一係就俾人哋執咗去食，一係益咗野豬，一係就清潔掃走」。

有網民則自豪地表示「以拜山客嚟講我應該係對環境最好嗰個😂，因為我乜都唔會帶去，連花都唔會有一支，只帶個心去」，提倡更環保、簡約的祭祀方式。

資料來源：dc__hiking＠Threads

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