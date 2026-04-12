DSE考生深夜困廁所 慈父「人鎖大戰」失敗 絕望建議趴洗手盆瞓 最終憑一神器解困｜Juicy叮

DSE（香港中學文憑試）開考，有考生在集中精神應試的關鍵時刻，卻發生一幕夜困家中廁所小插曲，在網上自爆人鎖大戰經過。事件中，在門外勇救的父親一度絕望建議趴洗手盆瞓，幸而考生最終憑一神器解困，過程似乎比考試本身更具挑戰性。詳情見下圖及下文：

DSE考生深夜困廁所 慈父人鎖大戰失敗 絕望建議趴洗手盆瞓 最終憑一神器解困逐張睇↓↓↓↓

樓主：今晚要同廁所同床共枕

樓主今日（12日）日凌晨在社交平台Threads上載無法開鎖的困廁所短片發帖，留言指「作為2026 dser（應屆中學文憑試考生）唔係因為DSE而崩潰，而係今晚要同廁所同床共枕先係最悲哀」。

樓主續指「凌晨兩點幾三點，沖完涼發現個鎖壞咗，我一直喺度同個鎖戰鬥，完全係毫髮無傷」。

慈父建議趴洗手盆瞓覺

樓主接著自爆「老竇半夜諗住出廳飲水，發現我喺度求救，之後同個鎖大戰咗300個回合（大概半個鐘），我聽到佢乜嘢工具都拎晒出嚟，但完敗。半夜三更都好難搵到一個開鎖佬，最後佢叫我趴喺洗手盆上面瞓覺」。

樓主感慨「我呢幾日咁樂觀，DSE出咩題目我都毫無怨言，完全係同HKEAA（香港考試及評核局）做緊好朋友，究竟點解個天要咁樣懲罰我😭😭😭」。

樓主上載開鎖神器報平安

樓主隨後更新貼文報平安，上載開鎖神器——一把梳的相片表示已獲救，「因為佢，我出返嚟，多謝大家😭。祝咁多位身體健康，心想事成 萬事如意，打工嘅加人工，讀書嘅考到入大學」。

網民都替樓主抹一額汗，但指出幸運之處「唯一好在星期日唔使考」、「好彩係周末&聽日唔係考試，大難不死必有後福，DSE會好成績」。

網民曾報警搵消防爆門

有網民對樓主的遭遇感同身受，透露「諗返上個月我學校開始UT（測驗），出門口前屋企大門嘅鎖壞咗，試過用乜方法都冇用，阿媽趕住返工，阿妹趕住返學，我趕住測驗，所以直接打999 call（召喚）消防開鎖🤡。然後就要飛的過海返學校test（測驗）。雖然唔係啲乜嘢公開考試，但我完全feel（感受）到樓主嗰種崩潰，希望樓主唔好被呢件事影響，專心應付之後DSE其他科，因禍得福，苦盡甘來，加油🐤」。

也有網民和應，指「好在你出得返嚟，否則我會建議你報警搵消防爆門😂」。

樓主：把鎖鬆到極致

在回應網民查問「把鎖鬆到咁樣平時都唔整？」時，樓主表示「老竇話好似係個鎖芯鬆咗☹️」、「因為佢平時冇事，係我咁啱唔好彩，佢鬆到極致，今日一定換鎖😭😭😭」。

還有人指「唔會搵唔到開鎖佬嘅，好多港九新界24小時都有，一切都係錢銀嘅問題，半夜三更平時五舊水，起碼變千二先啦」。樓主也回應稱「冇錯，我當下嘅諗法係我喺廁所坐成晚，都唔係幾想用千幾蚊半夜三更嗌個開鎖佬」。

於是有網民建議「橫掂都壞咗，見個門柄螺絲都鬆鬆地，不如拆落嚟睇吓點？」。樓主回應「我都有呢個諗法，我扭咗兩個門柄螺絲落嚟之後，都係拆唔到落嚟」。

網民教實用解鎖技巧

不少好心的網民順道提供實用的解鎖技巧，以備不時之需。當中包括「螺絲批1字加鐵鎚打中彈弓（鎖芯位）會易開，平時如果發現門鎖太鬆就好易變咗呢種，有時唔好彩連木門都要鋸埋嚟開。踢門不停扭反而會令個壞鎖Lock（鎖）得更死，唔移位咁深變咗更入的狀態。屋企自己中招同另一位屋企人中招嘅經驗，平時喺鎖頭要加返潤滑油。遇到壞鎖扭爆鎖匙都唔掂」。

另有人教路「有冇啲長條形硬物，試下喺入面撩個鎖芯入去」、「你叫你老豆攞嗰啲硬硬哋又可以屈嘅卡（File（快勞）其實都得，喺門隙度zip（攝）入去咁就開到」。

有人更加附圖畫箭咀，手把手教「試下搵把間尺，或者硬物，攝落去開鎖，另外睇下門底有無空位，有位嘅話，就叫阿爸拎把間尺或者其他硬物俾你試下～ 牙刷都試下」。

亦有過來人稱「我試過咁樣被困住咗喺間房入邊，開鎖叔叔係冇用任何工具只係用一片膠片（比File硬少少，攝住喺個門鎖卡住個位，一刮落嚟，就將嗰個鎖推返入去，然後就開到門）」。

資料來源：__kyys.34＠Threads

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