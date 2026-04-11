瞓洗衣機乾衣機頂 與大電箱共眠 新蒲崗工人房大反差轉彎有露台 網民有讚有彈｜Juicy叮

新蒲崗一屋苑的戶主，請師傅為工人房安裝狹小的碌架床，當中驚爆碌架床下層擺放有洗衣機和乾衣機。外傭睡在洗衣乾衣機上不特止，且還要與大電箱共眠。不過，這間工人套房的反差也大，一轉彎，便有大大的洗手間和有涼風吹來的露台。網民對這環境有讚又有彈。詳情見下圖及下文：

瞓洗衣機乾衣機頂 與大電箱共眠 新蒲崗工人房大反差轉彎有露台逐張睇↓↓↓↓

床邊緊貼大電箱

樓主昨天（10日）在社交平台Threads上載為工人房架設碌架床的短片發帖。片中見到供外傭入睡的床架位於碌架床上層。

而外傭就寢時需爬活動木梯上床，床邊正是大電箱位置，因此需與電箱共眠。正因為這樣，師傅為床板作活動式設計，並即場示範如何移動床板機關以打開電箱。至於外傭睡床的大小，實為長172cm，闊左邊75cm和右邊55cm，即是大電箱佔去20cm。

網民：最慘是與總電掣共眠

據短片旁白表示，架設床架前「下面還要處理避開無數水喉設備」；而碌架床的下格，即貼著洗衣機和乾衣機的一層，被安排放置洗衣用品。

有網民替外傭抱不平，認為「最慘是與總電掣共眠，是否過份呢？」，直斥「無空間俾工人好心唔好請啦」，反問「有無咁Ｘ刻薄人呀？」，估計有關外傭「未約滿都跳工！」。

網民：私人套房噃

不過，也有人替僱主著想，指「私人套房噃」、「雖然克難，但換個角度想，業主還請人規劃一下床位、置物區。不盡完美，但差強人意」。甚至有人企硬稱「有獨立廁所，有露台，有自己房都刻薄？使唔使俾主人房工人瞓呀」。

如此情況，有網民坦言「我認識的朋友，很多都係咁」，甚至「聽講有僱主要外傭瞓廚櫃」。

不應以偏概全

另有人表示，「也不是每個在香港的外傭都慘，好的也很多，有獨立自己睡一間房的，也有全家移民只照顧一個婆婆，她家有3個房」、「唔係個個香港人都係咁，我姐姐有自己房同廁所囉！」，因此不應以偏概全。只是由於短片拍攝不到，還是有人問到了重點來——「係咪無冷氣😨」。

資料來源：52237550ngwu＠Threads

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