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送貨上門變打保齡球 派遞員爭兩步路都唔行 走廊拋包裹後影相交差｜Juicy叮

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更新時間：13:24 2026-04-11 HKT
發佈時間：13:24 2026-04-11 HKT

有派遞員以打保齡球方式送貨上門，爭兩步路都唔行，在走廊給單位遠距離拋包裹「送貨」，之後施施然影相交差了事，有關的天眼短片近日在網上流傳。詳情見下圖及下文：

送貨上門變打保齡球 派遞員爭兩步路都唔行 走廊拋包裹後影相交差逐張睇↓↓↓↓

網民：明明可以好好放低

樓主昨天（10日）在社交平台Threads轉載短片發帖。天眼短片分別於4月5日和分4月7日拍攝。

相信是同一人的派遞員分別穿白衣和黑衣，在涉事單位走廊外的拋包裹動作幾乎一樣，都是爭兩步路都唔行，帶助跑借力，以打保齡球方式遠遠拋擲，目送包裹滾地葫蘆般滾到單位門外後，施施然拍照交差。

網民：行多幾步都唔願意

網民力斥片中的派遞員不專業，甚至不負責任，有人指「明明可以好好放低」、「行多幾步都唔願意，不如唔好做」、「做到咁，不如唔好做啦。嫌少錢，大家唔好做，無人接個價自然會正常。你又要做又要掉，唔爭嗰兩步路啦，呢啲人唔好網購嘢，你點對人，人點對你」。

有網民分享了親身經歷，稱「我都試過，座頭通知有件，叫佢放門口就可以，我當時喺屋内，之後聽到佢好大力掉件貨落地，我即刻開門睇，佢嚇到即刻跑後樓梯走（佢可能以為屋内無人）😡😡」。

網民：都係一個保齡球手

雖然做法令人不滿，但精準的投擲卻意外地成為焦點，有幽默的網民不忘戲謔「又幾Ｘ準喎」、「日日練」。更有人生動地聯想到動作有如打保齡球，指「香港保齡球代表啊？」、「佢某程度上嚟講都係一個保齡球手」、「玩開保齡」、「碌齡咁款，又幾準下」，甚至建議「下次擺兩個保齡球樽俾佢玩吓😆」。

有人形容這種「隨手一揮，快靚正😅」的動作是「高手」、「勁好腳法」、「可能佢以前派開報紙😄😄」、「掟階磚😆」、「癲，仲要有助跑」、「佢又揼得中，嗰下好嘢」。另有行家指「咁準？我平時送貨通常掉兩次以上先中😂」。

網民睇得開：物流過程都會掟

不過，還是有網民看得開，指「你影唔到嗰啲位，佢哋已經掉咗好多次」、「正常呀你啲貨去到邊度都係咁樣」、「其實物流一定係咁做，件貨爛咗最多公司賠錢，但行少一步就自己賺到一步，我以前做物流係用腳踢啲輕嘅貨，重嘅貨就一定係掉過去」。

有人更坦言「依度唔掟，物流過程都會掟」、「正常呀你啲貨去到邊度都係咁樣，純粹係你見到，你見唔到嘅掉得仲誇張」。

網民：唔想被人掉你咪自取

有心水清的網民則從側面看到不少資訊，甚至領悟，包括「佢成日送咁，唔到門口都知門號」、「無送錯咪算係咁.....」、「唔怪得知件件成日咁隨性咁瞓喺我屋企門口」。

於是人醒目的網民建議，「唔想被人掉你啲咪自取，自己掉點都爽啲🤣」、「所以我唔會揀送貨上門，除非好重又大件！」。

資料來源：ronni_lsf＠Threads

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