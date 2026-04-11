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大叔港鐵青衣站每朝找獵物 疑扮拍卡跟人尾入閘逃票 乘客睇唔過眼拍片直擊｜Juicy叮

時事熱話
更新時間：11:18 2026-04-11 HKT
發佈時間：11:02 2026-04-11 HKT

逃票方法五花八門。一名大叔被發現在港鐵青衣站閘口每朝找獵物，懷疑扮拍八達通卡跟人尾入閘，有乘客看不過眼拍片直擊。詳情見下圖及下文：

大叔港鐵青衣站每朝找獵物 疑扮拍卡跟人尾入閘逃票 乘客睇唔過眼拍片直擊逐張睇↓↓↓↓

樓主：每朝見到佢跟人尾入

樓主日前（8日）在社交平台Threads以「港鐵之日常」為題上載短片發帖，留言指「每朝6:45分左右至7點都會喺青衣站見到佢跟人尾入。邊間公司嘅職員？」。

片中見到戴口罩的紅衣大叔在青衣機鐵站，跟著前面一位男子入閘，進入往機場方向的月台。期間，紅衣大叔做了拍卡動作；而大叔入閘時，閘機顯示為綠箭咀，入閘後不久即變成紅交叉。

樓主：佢試過相同方法跟我入閘

樓主在回應欄補充詳情——「首先，點解我會留意到佢，因為佢試過相同方法跟我入閘，所以我覺得感覺好反感，之後我第二次見到佢，佢又想跟我入閘，我特登行去第二部機入，佢原本想同我同一個閘入，見我無入就等下一個人跟入閘，唔係第一次」。

樓主續稱「今日（8日）又見佢喺度等，我先影佢，睇下佢係咪又係跟人入閘，所有嘢都係咁啱，咁啱返工時間成日撞到佢，咁啱佢成日跟人入閘，咁啱我又影到佢跟人入閘，希望佢公司同事知道佢平時咁做，同佢講返叫佢唔好再做，好反感」。

樓主強調自己並非「正義警察」，只是希望透過曝光事件，讓該大叔的「公司／同事見到叫佢收手」。

網民：做戲做全套扮埋拍卡

網民力斥大叔的懷疑逃票行為，有人驚訝「吓，咁都都得，通知職員」、「放心啦！......上得山多終遇虎」。

有人冷眼旁觀指「好熟練嘅手勢」、「佢做得好自然」、「嘩，不慌不忙咁款」、「佢都識做戲做全套喎，扮埋拍卡嘅動作」、「佢做埋出嚟拍卡個動作，好自然。平時見嗰啲係純粹跟住你尾」、「應該有古惑，無理由一拍過幾秒就紅」。

樓主：企喺閘口等跟人入

不過，亦有網民嘗試為大叔開脫，指「其實闊閘機唔使關都可以照拍卡入閘，咁過閘慳到時間」、「人哋有拍卡㗎！不嬲都可以就咁拍，照扣到錢，出到閘。反而最憎啲人等個閘合埋先拍」、「跟住前面再拍卡係可以唔閂閘俾你過㗎！我成日都係咁過😒😒」。

但樓主堅持「佢唔係」，並指「撞過幾次認得佢」、「返工認得佢，企喺閘口等跟人入」、「佢試過跟過我入閘，所以認得佢，一早企係閘口等」、「好多時返工都撞到佢，試過跟過我入閘無拍卡，佢太易認」。

網民：過呢啲閘要回頭一望

為預防跟尾入閘逃票行為，有人醒目地建議「大家過呢啲閘要回頭一望」、「我見到呢啲閘機，過完一定回頭望，睇吓有無人貼身出」、「所以我逢出閘都會望後面，確保無人跟住，然後唔嘟八達通衝閘」。

港鐵回覆《星島頭條》查詢時表示，車站方面近日沒有相關紀錄或收到乘客查詢，車站方面會加強留意有關情況。
 
港鐵提醒乘客必須繳付正確車資乘車，職員亦會不時於港鐵範圍內查票，以保障已付正確車資乘客的利益。乘客若發現懷疑有違反附例的行為，應盡快通知車站職員，以便即時作出跟進。

根據《港鐵附例》，無票進入和乘搭列車，以及沒有繳付車費等，可罰款5000元。

資料來源：chunlung_hk＠Threads

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