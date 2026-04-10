巴士「黑松露」赤腳男攔路 腳板底封發霉千年老泥 網民提醒已陷絕境無路可逃｜Juicy叮

有乘客在搭巴士時慘遇腳板底封著發霉千年老泥的「黑松露」赤腳拖鞋男攔路，進退維谷。有富同情心的網民提醒，此情此境已陷絕境，無路可逃，指「呢個時候唔係話走就走，你出去都係會hi到佢 🤭🤭🤭」。詳情見下圖及下文：

巴士「黑松露」赤腳男攔路 腳板底封發霉千年老泥 網民提醒已陷絕境無路可逃逐張睇↓↓↓↓

腳板底向正樓主

樓主早前在社交平台Threads上載相片發帖，留言指「救命叔叔可唔可以著鞋😭」。

相中見到坐窗口位的樓主右旁路口位，坐了一位穿拖鞋的赤腳拖鞋男，對方正好四字腳坐，把右腳擱在左大腿上，腳板底向正樓主方向，清楚見到骯髒全貌。根據巴士路線顯示牌，當時正在元朗沙田坑村往錦上路站方向行駛。

網民：刮落嚟當黑松露

網民絕對同情樓主，指「慘，同情你」、「我真的同情你！」；接著對這隻絕世天殘腳豪不客氣地肆意調侃，直斥「咁唔衛生」、「隻腳⋯⋯發霉🤮🤮🤮🤮🤮」、「佢隻腳係咪中咗寒冰掌」、「幾多年無洗腳先可以咁黑，嘔！」，甚至建議「刮落嚟當黑松露」。

有人驚問「有無咸魚味？」、「隔住mon（熒幕）都聞到…」，有網民更以「腐屍」、「化石級數嚟wor（喎）😂」來形容。

網民：呢個時候唔係話走就走

有心急的網民奇怪樓主「點解唔起身落車？」、「嘩見到真係即走」、「坐另一度啦，快」、「調位啦😂😂😂」、「咁都仲可以坐佢隔籬？」，建議「仲影，即時自己調位啦」、「你可以起身叫佢借借坐去第二度，啲人真係核突🤮」。

不過，由於樓主坐窗口位，出路被赤腳拖鞋男嚴嚴攔著，有心水清的網民提醒：「呢個時候唔係話走就走，你出去都係會hi到佢🤭🤭🤭」。

資料來源：imnot_tszon7.15_＠Threads

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