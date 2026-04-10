劏房租客變業主 死慳死抵儲$150萬買$400萬樓 月入$3萬打工仔遭朋友嘲接火棒｜Juicy叮

有月入3萬元的打工仔成功由劏房租客變業主。畢業後打工，死慳死抵儲150萬元後，咬緊牙關膽置業，買下一層價值400萬元的物業。跟朋友分享喜悅時卻被大潑冷水，嘲諷如今買樓好比「接火棒」。網民卻有不同看法，幾乎一面倒力撐樓主上車。詳情見下圖及下文：

劏房租客變業主 死慳死抵儲$150萬買$400萬樓 月入$3萬打工仔遭朋友嘲接火棒逐張睇↓↓↓↓

樓主：冇乜人窮過我都夠膽上車

樓主日前在社交平台Threads以「買樓」發帖，留言指「應該冇乜人窮過我都夠膽上車🙈」。

樓主自述「grad（畢業）後自住咗幾年劏房，月租6k（6000元），平日好慳，前年人工30k（3萬元）都唔夠，冇父母幹，連埋投資儲咗150（萬元）左右，買咗間400（萬元）樓下。而家月供12k（1.2萬元），但生活質素好好多，完全冇後悔」。

雖然如此，但樓主卻無癮地指「不過買咗之後好開心，同fd（朋友）分享，點知被人笑我接火棒、因住負資產」。樓主最終感嘆「可能只係我一廂情願當人係朋友😮‍💨」。

網民力挺上車決定

網民對樓主的遭遇反應熱烈，當中多是支持或勸勉。有網民力挺與鼓勵樓主的上車決定，有人直言「香港人就係最鍾意潑冷水。你嘅決定冇問題。加油」、「你儲錢能力不錯，買到樓其實都幾叻」。

有人更稱讚上車「有遠見，決定唔會錯👍」、「做得好！鄧你開心，咪鬼理人點睇，住係自己地方點都唔同啲，好快就再儲到另一個200萬再換過好啲嘅環境😆」、「唔使理其他講咩，最重要係自己覺得舒服、值得，呢啲係錢買唔到嘅😊」。

網民：恭喜有自己小天地

更有網民由衷恭喜，指「恭喜您有自己嘅小天地」、「你好叻👍 好多人睇唔過其他人過得好，唔使理佢哋」。有人甚至預言「到你供完，佢哋都係會講『傻嘅先買樓』所以不用理會」。

另有人指出，「自己有能力供。有個安樂窩，住得開心，又唔係拎嚟投資，就算未來真係會變負資產又點？你而家賺到嘅係生活質素，呢樣嘢無價，再講未來嘅事無人知」。

網民：唔需要理人咩睇法

更多網民強調「最緊要自己開心唔需要理人咩睇法👍」、「買會俾人笑，租都會，理唔到咁多人，最緊要自己舒服」、「住喺自己地方點都唔同啲」。

網民更似乎會讀心，批評樓主朋友的言論，認為他們大都出於嫉妒，有人一針見血地指出：「真正嘅朋友只會有幾種反應，一係鄧你高興、二係擔心你會唔會大壓力、三係客觀咁俾建議你，而唔係嘲笑同貶低你，佢哋笑你只係因為吃不到的葡萄係酸嘅，自己無能力亦都唔夠膽買咪唯有笑你嚟抬高自己」。

另一位網民也補充「儲到150m（150萬）都叻仔㗎，信你上樓有諗清楚，fd（朋友）眼紅姐（啫）」。

網民：遠離影響情緒嘅人

更有網民分享自身經歷：「我8年前買屋嗰陣，都被身邊所謂朋友『說三道四』，我全部blocked（封鎖）」，並建議事主「盡快遠離影響你情緒嘅人！」。

有網民則從更深層次剖析，指「可能因為大家都係同溫層，或者係同一個世界同一個圈子先做到朋友。當你離開咗原有嘅世界同圈子唔再係同溫層，你就係異類。相對地，你就會認識到識嘅同你同一世界同頻嘅人。朋友會因你嘅際遇同改變而換過一批，其實真係唔需要太在意」。

網民：成世幫人供樓先最蠢

有網民更從反面角度強調買樓的重要性，指「成世幫人供樓先最蠢，睇下到70歲時仲有無人夠膽租俾佢哋，驚你無錢交租，分分鐘死埋，變凶宅呀！」。

還有人補充「反正你都要交租，買嚟自住有咩問題，你啲朋友都戇ＸＸ，係唔係都要住㗎啦唔通交租交一世」、「唔通一世都幫業主供樓，到你供滿之後就係你自己了，到佢哋70、80歲，睇吓仲有冇人租俾佢哋，加上你本身都租緊樓，幫人租，不如自己買❤️，自己負擔到就冇問題」。

高人教路理財

另有理財高人建議「好勁喎，由劏房租客變業主，仲要月供12k，應該係你會負擔得起。不過如果有投資，建議扣起月供金額甚至多幾個月嘅金額，咁股市情況唔好或者唔好彩工作上有咩問題都仲可以繼續供樓，加油呀💪🏻」。

資料來源：ashkli95＠Threads

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