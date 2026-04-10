高層單位疑亂拋頭髮出街 一綹長髮恐怖掛低層晾衣架 管理處發通告提一事嚴正警告｜Juicy叮

有居於高層單位的缺德住戶，懷疑亂拋頭髮出窗外，一綹長髮恐怖地掛正低層晾衣架上。有相為證，管理處於是發通告引述一事作出嚴正警告。詳情見下圖及下文：

高層單位疑亂拋頭髮出街 一綹長髮恐怖掛低層晾衣架 管理處發通告提一事嚴正警告逐張睇↓↓↓↓

樓主：擲頭髮？！

樓主早前在社交平台Threads上載大廈通告相片發帖，留言指「高空擲物，擲頭髮？！」。

通告以「高空擲物事宜」為題，附圖指「管業處近日接獲中層業戶反映，指有高層業戶將（頭髮）拋出窗外，涉嫌高空擲物影響低層單位業戶」。通告續指「本處在此嚴正警告，高空擲物乃屬嚴重刑事罪行，根據香港法例第228章 《簡易程序治罪條例》，一經定罪可判監禁6個月及罰款1萬元，若然擲物擊中人致死，被捕人亦可被控誤殺，可判終身監禁，市民切勿以身試法」。

通告附上的相片，見到窗外晾衣架最外處，擱有一綹黑色長髮。為免難以辨識，管業處特地添上紅箭咀作指示。

樓主在回應欄留下嘔心「🤮🤮🤮」和「🤣🤣🤣」的表情符號；回應的網民對這綹長髮各有解讀。

網民：肯定清去水位啲頭髮

有理性的網民試圖為這離奇畫面找出合理解釋，有人實牙實齒推測「肯定清去水位啲頭髮」，估計無公德心的住戶在清理浴室去水位後，圖方便而把頭髮拋落街。樓主則半開玩笑地猜測「樓上應該想嚇死樓下。又拋得幾準，啱啱好"long"住喺度」。

網民：以身試髮、魔髮奇緣

有更多網民發揮創意，幽默地玩食字，指這是「以身試髮」也是「魔髮奇緣！？」，建議「搵人上去check（檢查）下係咪困住咗個長頭髮嘅女仔？」。連樓主也幽默地回覆「🤣🤣🤣 佢應該可以捉住紮頭髮爬上去」。甚至有網民開玩笑稱「攞去落降頭啦」。

除了幽默，也有網民坦言「淨見到“執”頭髮都覺得恐怖😱」。更有人生動地描述「如果我收衫見到衫上面一層頭髮。我會勁嬲。我覺得同衫上面黏住張有血M巾（衛生巾）（就算血沒碰到衣服）一樣嘔心」。

樓主也在回應欄進一步分享經歷：「我試過（被）高空擲物，係一條底褲，跟住我隻貓勁興奮，係咁喵喵叫，窗台多咗條底褲」。

資料來源：im_product_yan＠Threads

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